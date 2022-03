Directorul Black Sea Oil&Gas spune că extracţia de gaze din Marea Neagră va începe în trimestrul doi

Mark Beacom, CEO Black Sea Oil and Gas

Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) va începe extracţia gazelor naturale din proiectul românesc offshore în al doilea trimestru al acestui an, mai târziu decât se preconiza, a declarat miercuri directorul general de la BSOG, Mark Beacom, care a avertizat că eforturile continue de modificare a legislaţiei pentru producătorii de gaze subminează investiţiile.

Black Sea Oil & Gas (BSOG), deţinută de Carlyle International Energy Partners şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), este o companie independentă de energie cu sediul în România, care desfăşoară operaţiuni de dezvoltare a resurselor de gaze naturale. Iniţial, compania intenţiona să demareze extracţia gazelor naturale din Marea Neagră în luna noiembrie a anului trecut, potrivit Agerpres.



Guvernul de la Bucureşti a promis în repetate rânduri că Legea offshore va fi amendată în Parlament, în prima jumătate a acestui an, însă până acum nu a fost prezentat un proiect de act normativ în acest sens.



"Cu cooperarea constructivă a tuturor părţilor implicate, primele cantităţi de gaze vor fi extrase în al doilea trimestru din 2022", a declarat Mark Beacom pentru Reuters. "Punctul nostru de vedere este că subminarea continuă a producătorilor locali prin introducere constantă de noi măsuri dăunătoare este motivul pentru care România a eşuat în a-şi atinge capacitatea semnificativă de producţie şi nu va face decât să prelungească această situaţie", a adăugat Beacom.



Luna aceasta, Guvernul de la Bucureşti a prelungit, pentru un an, o schemă de sprijin pentru creşterea facturilor la energie iar una dintre prevederi obligă producătorii de gaze să vândă o parte din producţie la preţuri plafonate în schimbul unor reduceri şi scutiri de taxe.



Directorul Black Sea Oil & Gas spune că noile măsuri îi vor descuraja pe producători.



"Există o lipsă semnificativă de investiţii pentru a extrage resursele descoperite care stau la uşa României... şi o descurajare a producătorilor, inclusiv BSOG, să caute noi resurse prin explorare", a subliniat Mark Beacom.



Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă PwC, România are cea mai mare rată de taxare a producţiei offshore de gaze din Europa, la 23%, de patru ori mai mare decât media.



Eşecul Parlamentului de la Bucureşti de a modifica Legea offshore în 2021 a determinat grupul petrolier OMV Petrom să amâne pentru 2023 o decizie finală de investiţii cu privire la proiectul Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.



În prezent, portofoliul companiei Black Sea Oil & Gas (BSOG) este alcătuit din Proiectul MGD şi două licenţe de producţie gaze naturale, zăcămintele Ana şi Doina din perimetrul XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime în care BSOG deţine o participaţie de 70%.

