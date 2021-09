Dinamo şi CFR Cluj, înţelegere privind un mijlocaş

Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj şi FC Dinamo Bucureşti au ajuns la o înţelegere privind împrumutul mijlocaşului Cătălin Itu la echipa şi Şoseaua Ştefan cel Mare, a anunţat, luni seara, campioana României. Itu, produs al clubului din Gruia, va evolua va evolua până la finalul acestui sezon la Dinamo.



Cătălin Itu este al şaptelea jucător adus de Dinamo după ridicarea interdicţiei de transferuri, ceilalţi fiind fundaşii Constantin Nica, Răzvan Popa, mijlocaşii Gabriel Torje şi Cosmin Matei, atacantul nord-macedonean Mirko Ivanovski şi portarul bulgar Plamen Iliev, transmite Agerpres.

Dinamo a achiziţionat 6 jucători

Administratorul special al FC Dinamo, Iuliu Mureşan, a afirmat, sâmbătă, în cadrul conferinţei de presă în care i-a prezentat pe jucătorii Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabriel Torje şi Cosmin Matei, că a semnat contracte şi pentru aducerea altor doi fotbalişti, atacantul Mirko Ivanovski şi portarul Plamen Iliev.



"După o luptă destul de grea am reuşit să să deblocăm transferurile la FIFA şi a trebuit să trecem la treabă, pentru că este rolul nostru. Aveam nevoie de şapte-opt jucători, să întărim lotul, să întărim fiecare post, să avem dubluri şi concurenţă care duc la progres. Nu am mai dorit să aduc jucători străini cum făceam înainte, ci jucători români care sunt legaţi de trecutul, de prezentul şi pe care îi interesează viitorul lui Dinamo. Şi aşa am ajuns să aduc foşti dinamovişti care au venit cu inima şi sufletul deschis, care vor să ajute acest club să ajungă pe locul pe care îl merită. Mai am doi jucători care au semnat şi vin mâine seară în Bucureşti. Este vorba de Mirko Ivanovski cu care am lucrat la CFR Cluj. Şi al doilea este Plamen Iliev, portarul. Şi mai am încă un jucător care trebuie să vină mâine, dar nu am semnat cu el, e un mijlocaş central. Deci vor fi probabil deocamdată şapte jucători, dar campania de transferuri nu se opreşte aici. Putem să aducem jucători liberi care au rămas din perioadă de transferuri şi după data de luni. Toţi au avut o dorinţă mare de a ajuta Dinamo, nu au venit pentru salarii. Noi avem o limitare la buget tocmai ca să nu lăsăm clubul să o ia la vale. Vreau să le mulţumesc că au venit alături de noi", a declarat Mureşan.