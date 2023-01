Diferenţa dintre răceală şi gripă. Dr. Gindrovel Dumitra: La începutul pandemiei, se spunea că COVID-19 e o banală gripă. Gripa nu e banală!

Sunt multe mituri legate de răceală în România, iar printre cele mai cunoscute se află "am răcit pentru că am umblat îmbrăcat subţire în frig", "am răcit pentru că am stat în curent" sau "am răcit pentru că m-a prins ploaia". De asemenea, nici la tratamente nu stau neapărat mai bine românii, aceştia tratând de multe ori o simplă răceală, adică o infecţia virală, cu antibiotice, deşi acestea nu sunt recomandate.

"Astfel de mituri întâlnim în fiecare zi la cabinet. Se întâmplă destul de frecvent ca pacienţii să aibă o anumită afecţijne, dar să spună că de fapt au făcut activităţi în afara casei şi au transpirat. A fost foarte des întâlnită această afirmaţie mai ales în sezonul COVID-19, mai ales la începutul pandemiei, pentru că simptomatologia respiratorie, specifică unei viroze, este asociată de pacienţi cu evenimente anterioare.

Din cauza unei discrepanţe în ceea ce priveşte percepţia pe care o aveau, având în vedere informaţiile transmise public despre pandemie, nu erau apropiaţi de cauza reală, adică de virusul SARS-COV2.

Aceste boli sunt cauzate de virusuri. Absenţa virusului, în prezenţa oricărei intemperii, alternanţe frig-cald, etc, nu produce îmbolnăvire. Dar există unele mecanisme care sunt depăşite în situaţia acestei alternanţe, cald-rece. La căldură apare o vaso-dilataţie locală, iar la frig apare o vaso-constricţie. Astfel, dacă am intrat în contact cu una dintre persoanele care poate excreta virusul, în acel moment sunt depăşite şi mecanismele locale de apărare, şi astfel apare îmbolnăvirea", a punctat medicul la Digi24.

Vaccinurile îmbolnăvesc? Explicaţiile medicului

Întrebat ce părere are despre zicala "nu te imuniza, pentru că rişti să te îmbolnăveşti, vaccinul având virus în el", dr. Dumitra spune că "am avut această afirmaţie de foarte multe ori. Oamenii nu înţeleg că din momentul în care ai administrat un vaccin care conţine un virus mort, aşa cum este vaccinul antigripal, nu se mai poate produce îmbolnăvirea. Dar este nevoie, de la administrare, de aproximativ două săptămâni până la momentul în care ai protecţie. Ca atare, în acest interval de timp te poţi îmbolnăvi, pentru că protecţia nu există. Eu am avut chiar azi o astfel de experienţă, cu un tânăr care ar fi trebuit să se vaccineze săptămâna trecută, dar care nu a mai făcut-o, iar astăzi a fost confirmat cu gripă. Dacă ar fi fost vaccinat, ar fi putut interpreta dumnealui că ar fi fost de la vaccin. Dar asta nu se întâmplă! Niciodată vaccinul gripal nu îmbolnăveşte.

Nici măcar cel care conţine virus viu atenuat, cel cu administrare nazală, nu dezvoltă boala. Pentru că acel virus este condiţionat să nu se replice la temperatura corpului, ci doar la temperaturi foarte mici!".

Care este diferenţa între răceală şi gripă

"A existat această afirmaţie şi la începutul pandemiei, că COVID-19 nu este decât o banală gripă. Gripa nu este banală! Din păcate, săptămâna trecută am avut două decese, probabil că săptămâna asta vom avea un număr şi mai mare, iar asta demonstrează foarte clar că atunci când vorbim de gripă, vorbim de o afecţiune destul de severă care ucide.

Virozele sezoniere, adică răceala, se manifestă cu o simptomatologie respiratorie, fie că vorbim de tuse, dureri în gât, dificultăţi la respiraţie, etc, dar care durează aproximativ o săptămână. Se vindecă fără probleme.

Dar gripa asociază, pe lângă aceste simptome respiratorii, şi alterarea stării de sănătate. Pacienţii spun că parcă i-a bătut cineva cu ciocanul sau că parcă i-a lovit trenul. Apar dureri musculare, apar dureri articulare, dureri osoase, cefalee, şi temperaturi care depăşesc 38,5 grade Celsius, sau chiar 39 grade. Diferenţa dintre o răceală şi gripă este prezenţa alterării stării generale de sănătate, care fac persoana respectivă să se afle în imposibiltiatea de a desfăşura activităţile cotidiene. Adică copiii nu pot merge la şcoală, adulţii nu pot merge la serviciu, şi au nevoie de îngrijire la domiciliu sau chiar în spital", a concluzionat dr. Gindrovel Dumitra.

