Dieta milionarului Ioan Prisecaru: "Înainte doar carnea mă sătura. Fără carne, mă ridicam flâmând de la masă"

Ioan Prisecaru spune că primul pas a fost renunțarea la carne, iar apoi a renunțat rând pe rând și la carnea de pește și la lactate. Acesta mărturisește că renunțarea la carne a fost cea mai grea, fiindcă avea impresia că nu se sătura niciodată.

"Am experimentat diferite forme de alimentație. Nu știam ce să mai mănânc, pentru că eu tot carne voiam să mănânc. Mă ridicam de la masă flămând pentru ca doar carnea era cea care mă sătura. Am început să mănânc legume, cât mai multe legume. E adevărat, mai mâncam brânză, mai mâncam pește. Într-o primă fază m-am mutat de pe carne pe pește și pe lactate. Apoi, după ce am renunțat la carne definitiv și m-am simțit mai bine, atunci am început să fiu atent la pește și am constatat că și peștele poate fi evitat în alimentație. Pe urmă am renunțat si la pește și la lactate. M-am dus odată în China și am cerut brânză. Mi-a spus însoțitorul că nici un chinez nu mănâncă brânză. Păi ce mănâncă atunci chinezii? Și mi-a adus tofu. Am mâncat tofu două săptămâni, în loc de brânză. Când am ajuns acasă din China, frigiderul meu era plin cu brânzeturi. Și n-aveam tofu. Am zis că dacă n-am mâncat în China două săptămâni brânză, atunci să renunț și la brânză. Și așa am renunțat la brânză și să fiu vegan. Sunt vegan de șapte ani," a spus Ioan Prisecaru, la emisiunea "Voi cu Voicu" de la Antena 3.

Semințele, cheie spre renunțarea la carne?

După ce l-a auzit câte alimente evită să mânânce, Mirela Voicu l-a întrebat cu ce se hrănește totuși.

"Păi și ce mănânci? Că sunt curioasă!" , a întrebat Mirela Voicu.

"Mânânc tot ce înseamnă alimente pe bază de plante. Mănânc leguminoase, fasole, linte, soia, năut mănânc mult. De asemenea, mănânc foarte multe semințe. Într-o primă fază eu am pus semințe peste tot. Când îmi era foame, mâncam semințe de floarea soarelui, care sunt foarte bune. Mai mănânc caju, tot felul de semințe. Mă duc la magazinul specializat de semințe și îmi iau cinci tipuri de semințe și mi le pun peste tot. Acum, mai nou le și gătesc. Am învățat să gătesc semințele așa cum gătim carnea: fac semințe cu sos, pun semințe în salată. O salată cu semințe este extraordinar de bună. Dacă mănânc dimineață o salată cu semințe, nu mai am nevoie de mâncare toată ziua. Chiar și seara mănânc puțin pentru că sunt sățioase și te alimentează toată ziua cu substanțe nutritive, de-asta eu sunt foarte mulțumit de stilul de viață pe care l-am ales și dovadă că mă simt foarte bine. Și am și slăbit. Dovadă că atunci aveam 92 de kilograme, iar acum am 74.

