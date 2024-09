„Diaspora are nevoie de o bună reintegrare în România”. Scutirea de taxe pentru banii aduși de românii din străinătate, o măsură realistă?

În cadrul discuției, Claudia Puiu, președinta Centrului Franco-Român din Bordeaux, și Alexandru Iovescu, președintele Grupului de acțiune locală Timișul de Centru și consilier județean, au abordat subiectul scutirii de taxe și impozite pentru românii din diaspora care aduc bani în țară.



Gazda emisiunii, jurnalistul Bogdan Bolojan a întrebat: „Am auzit recent despre o scutire de taxe pentru românii din diaspora pentru banii pe care îi aduc în țară. E realistă o astfel de propunere?”

„Trebuie să îi sprijinim”

Alexandru Iovescu a răspuns că, deși nu a auzit anterior de această propunere, consideră că ar putea fi benefică, având în vedere experiențele anterioare cu finanțările europene dedicate românilor din diaspora.



„Eu nu am auzit de această propunere dar cred că este una bună. Am mai avut astfel de chestiuni, dacă îmi aduc aminte bine. Am avut finanțări europene dedicate doar românilor din diaspora. Am avut finanțări pe programul național de dezvoltare rurală 2014 - 2020, unde 70.000 de euro au fost destinați instalării tinerilor fermieri în zonele rurale și posibilitatea de depunere proiecte a fost doar pentru românii din diaspora. Trebuia doar să facă dovada că au lucrat în jur de trei - cinci ani în străinătate și că se întorc acasă să înființeze o exploatație agricolă.



Știu că nu s-a cheltuit toată suma de bani alocată pe zona respectivă dar au fost și proiecte depuse și au fost implementate. Au avut efect și au fost cetățeni români din diaspora care s-au întors acasă datorită acestor finanțări. Deci, da, cred că este o variantă bună. (..) Trebuie să-i sprijinim, să avem niște mecanisme clare prin care să oferim sprijin ca acești români să se întoarcă acasă dar să nu creem tensiuni între români.”, a declarat Alexandru Iovescu, președintele Grupului de acțiune locală Timișul de Centru și consilier județean.

„Diaspora are nevoie de o bună și blândă reintegrare în România”

În contrast, Claudia Puiu a declarat că nu consideră necesară scutirea de taxe și impozite pentru banii aduși de românii din diaspora.



„Nu este nevoie de scutiri de taxe și impozite asupra banilor pe care îi aducem noi în țară. Am mai discutat și am zis că nu e normal să ne numărați banii, dar nu despre asta este vorba. Ce trimitem noi acasă nu sunt venituri, ci salarii care sunt deja impozitate. Nu văd niciun rost în aplicarea unei asemenea măsuri fiscale. Cât despre impozitarea imobiliară, majoritatea românilor care au plecat au vândut patrimoniul pe care îl aveau în România. Deci, dacă se vor reîntoarce și își vor cumpăra ceva, e normal să plătească taxele și impozitele, deoarece, odată ce au atâta resurse financiare pentru a-și achiziționa un bun, nu mi se pare deloc coerentă această măsură. (..) O dublă impozitare nu își are locul.



Ce mi-ar plăcea mie: Să trecem de aceste zvonuri de campanie care nu au niciun rost. Ne-ar interesa să dezvolte acele linii de finanțare, start-up diaspora, care au fost foarte interesante. De asemenea, de mecanisme are nevoie diaspora: O bună și blândă reintegrare în România. Un stimulent și altfel de norme, accesări și mecanisme ar fi foarte bine pentru ei. Ei (nr: românii din străinătate) vor să investească în România, dar să aibă și un stimulent. ”, a explicat Claudia Puiu.



Emisiunea face parte din proiectul "România are nevoie de tine, implică-te", finanțat de Departamentul Românilor de Pretutindeni.



Obiectivul general al proiectului este identificarea gradului de informare și interesul cu privire la posibilitățile de implicare a diasporei în viața civică a României, pentru întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.



Astfel, proiectul își propune identificarea și aprecierea oportunității unor modalități concrete de implicare, cum ar fi votul ca și formă de acțiune civică, dar și găsirea unor modalități de încurajare a românilor plecați să utilizeze mai eficient mijloacele deja existente.

