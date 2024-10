Despăgubirile pentru secetă, blocate. Adrian Oros: Ce se alege de promisiunile electorale din 2024 / video

Adrian Oros a vorbit despre ce se alege de promisiunile electorale din 2024, în ceea ce privește agricultura. Potrivit acestuia, problema majoră cu care se confruntă agricultura românească, în contextul acestor promisiuni, este reprezentată de lipsa unui sistem eficient de gestionare a riscurilor în fața secetei și altor fenomene meteorologice extreme. Adrian Oros a explicat că seceta a afectat puternic anumite regiuni din România în ultimii ani și că lipsa unui sistem de asigurare acoperitor face dificilă protejarea agricultorilor.

„Referitor la ce spunea domnul ministru Barbu, promisiunile, sigur, s-au făcut în acest an promisiuni foarte multe pentru că a fost un an cu secetă. La noi, în această parte a Europei - zona Marii Negre și mai ales în sudul Moldovei, Dobrogea și nordul Olteniei - există secetă, spuneau agricultorii, cel puțin o dată la 5 ani. Acum, au fost 3 ani: 2020,2022 și anul acesta.

Nu avem, în România, un sistem de gestionare a riscurilor și când spun „riscuri" nu mă refer doar la secetă. Mă refer și la grindină, și la îngheț târziu, inundații. Asta ar însemna să fie un sistem de asigurare acoperitor astfel încât fiecare agricultor, indiferent unde este, să se asigure, ca un fel de asigurare obligatorie, și atunci când are nevoie să poată fi despăgubit, pentru că foarte puțini agricultori se asigură. Condițiile de asigurare sunt aproape de neacceptat.”, a spus Adrian Oros.

„De ce nu se asigură? Ce condiții sunt de neacceptat?”, a întrebat Oana Stănciulescu.

„Prețurile sau costurile unei asigurări sunt foarte scumpe pentru că plaja de asiguratori este foarte mică. Dacă plajă ar crește....”, a spus Adrian Oros.

„Deci mai direct, oamenii nu se asigură, nu-și asigură culturile pentru că asigurarea e foarte scumpă și oricum abia își recuperează banii, dacă e un an prost, și nu se gândesc la chestiunea asta, iar statul nici nu îi învață, nici nu îi ajută în sensul ăsta.”, a spus Oana Stănciulescu.

Promisiuni neîndeplinite

Adrian Oros a menționat că, în timpul elaborării Politicii Agricole Comune pentru 2021-2027, a fost discutată crearea unui fond de intervenție și asigurare din subvențiile primite de fermieri. Deși s-au alocat fonduri pentru acest scop, mecanismul nu a fost implementat încă. O altă promisiune electorală importantă a fost despăgubirea fermierilor afectați de secetă, cu aproximativ 900 de lei pe hectar pentru 1 milion de hectare, dar nici această sumă nu a fost acordată până în prezent.

„Când s-a lucrat la Politica Agricolă Comună pentru 2021-2027 am avut șansa să fiu atunci la Minister și am discutat și acest aspect cu marile asociații de fermieri, care știu ce au de făcut, doar că ei trebuie să lămurească toată plaja de fermieri ca să facă acele lucruri. Atunci s-a luat decizia să se constituie un fond de intervenții, un fond de asigurare din banii care sunt primiți ca și subvenție. Am înțeles că de anul trecut s-au oprit niște bani pentru a se crea un fond de asigurare, de garantare, doar că mecanismul nu a pornit și una din promisiuni a fost aceasta.

A mai fost o promisiune legată de faptul că se vor acorda despăgubiri la secetă, aproximativ 900 de lei pe hectar, pentru aproape 1 milion de hectare care au fost afectate de secetă. Nu a venit nici această sumă.”, a spus Adrian Oros la emisiunea #Rezist, cu Oana Stănciulescu, de pe DC News și DC News TV.

