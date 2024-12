”Descoperiți evadarea perfectă în inima Franței rurale”. Cabană la preț de garsonieră în București - FOTO

După incredibila casă din Italia, scoasă la licitație la doar 60.000 de euro, astăzi, la vânzare vedem o cabană amenajată într-un stil vintage, elegant și confortabil, dintr-un sat din inima Franței.

Are nu mai puțin de două dormitoare sau, cum spunem noi, 3 camere și o baie și jumătate, adică o baie clasică și o baie de serviciu.

”Descoperiți evadarea perfectă în inima Franței rurale. Amplasată la marginea parcului național Brenne, această proprietate încântătoare oferă liniște, natură și farmec de epocă” arată anunțul vânzării. ”Ideală pentru pasionații de drumeții, bicicliști, observatori de păsări sau pentru oricine caută o retragere din agitație, această casă a fost restaurată cu dragoste și întreținută ca paradisul de vacanță foarte prețuit al familiei noastre” mai arată sursa citată.

Caracteristicile proprietății.:

- Casă veche de 200 de ani, de 43 mp

- Podele frumoase din stejar francez peste tot, adăugând căldură și caracter atemporal.

- Bucătărie din stejar, construită manual, la comandă.

- O baie franceză de epocă.

- Dormitor la mezanin, adăugând un sentiment de deschidere și farmec.

- Spatiu de depozitare util, ideal pentru echipamentul de exterior sau articolele esențiale de zi cu zi.

- Hambar decomandat de 400 de ani (22 mp).

- Sufragerie spațioasă, cu grinzi expuse.

- Toaletă și chiuvetă la parter pentru caracter practic.

- Suprafața totală a terenului este de 188 mp.

- Ambele clădiri emană caracter, cu grinzi expuse și două șeminee cu bușteni, pentru a crea o atmosferă caldă și primitoare în lunile mai reci.

- Cabana este situată chiar în afara Buzançais, un sat liniștit și sigur lângă Châteauroux, cel mai apropiat oraș mai mare. Poziția sa în inima Franței îl face o bază excelentă pentru explorarea țării. Fie că vă bucurați de traseele de drumeții locale, de ciclism prin peisajul rural sau de a privi abundența păsărilor din parcul național, această locație este visul unui iubitor de natură.

- Situat într-o zonă cu o rată scăzută a criminalității, oferind liniște sufletească.

- Supermarket mare în apropiere

- Pentru cei care caută mai mult spațiu, hambarul alăturat cu teren suplimentar este, de asemenea, disponibil pentru cumpărare, oferind potențialul de a extinde în continuare refugiul de vis. Ne-a fost oferit la 3000 de euro. Vă putem pune în legătură cu vânzătorul.

- Această proprietate fermecătoare este gata pentru următorul capitol, la fel și noi. (...) Dacă sunteți în căutarea unui refugiu liniștit, cu un aspect vintage unic și împrejurimi frumoase, nu ezitați să necontactați. Ne-ar plăcea să vă răspundem la întrebări și să vă împărtășim mai multe despre această casă fermecătoare” arată anunțul de vânzare al proprietății publicat pe ”Dream properties for sale in France!”.

Prețul la care se vinde este de doar 49.500 de euro.

