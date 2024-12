Casă la țară, cu lac privat, în Italia, la preț de apartament cu două camere lângă București - GALERIE FOTO. Licitație după Crăciun

Publicitate

Casa la țară cu lac privat lângă Gubbio, Italia, a fost scoată la licitație cu un preț de pornire de 60.000 de euro. Data licitației va fi în 28 decembrie 2024, fiind una de tip hibrid, adică și online.

Locația este Gubbio, comuna Gubbio, provincia Perugia, Umbria, 06024, Italia.

”Amplasată în mediul rural de lângă Gubbio, această moară de apă frumos transformată combină farmecul atemporal al rădăcinilor sale istorice cu confortul vieții moderne. Oferind spații de locuit extinse pe o suprafață de 380 mp, proprietatea se află pe un teren de 11.000 mp, cu un lac privat, grădini frumos amenajate și o anexă, oferind posibilități nelimitate pentru o retragere liniștită sau o locuință permanentă în inima Umbriei.

Această casă unică, renovată meticulos în 2011, își păstrează caracterul original, oferind în același timp finisaje contemporane și o serie de caracteristici deosebite.

Caracteristici ale proprietății

Suprafața totală: 380 m2

Suprafață teren: 11.000 mp” arată anunțul.

Casa are 8 dormitoare, 4 băi, 2 sisteme de încălzire, iar alimentarea cu apă se face de la fântâna privată. Are un spațiu de parcare pentru cinci mașini, dar și un lac privat d 600 m2, precum și o anexă cu posibilitate de cameră multifuncțională.

La parterul clădirii, are o bucătărie complet echipată cu electrocasnice moderne, un living mare, deschis, cu tavane înalte, pereți din piatră și grinzi din lemn, dar și o baie elegantă. Casa are un subsol ce poate fi transformat ușor într-o pivniță de vinuri sau zonă de depozitare. La etaj, are dormitor matrimonial cu mezanin, oferind un colț confortabil perfect pentru citit sau momente de liniște. Tavanele înalte și ferestrele mari inundă casa de lumină naturală, iar pe fiecare geam se pot vedea peisajele pitorești. La etaj mai sunt trei dormitoare de dimensiuni generoase. Unul dintre dormitoare are propria baie, oferind intimitate și confort pentru oaspeți sau membrii familiei. Încă o baie completă deservește dormitoarele rămase, completată cu dotări și finisaje moderne.

Lacul privat are 600 mp, iar apa este dintr-un izvor natural. Grădinile și parcul meticulos întreținute oferă spațiu exterior amplu pentru relaxare, grădinărit sau activități în aer liber. O anexă și o clădire suplimentară oferă un potențial excelent de dezvoltare ulterioară, fie ca spațiu suplimentar de locuit, pensiune sau cameră multifuncțională.

În apropiere, se află orașul Gubbio (20 de minute cu mașina), Perugia (35 de minute cu mașina), aeroportul San Francesco d’Assisi (Perugia) (35 de minute cu mașina), dar și aeroportul din Florența la 2 ore sau cel din Ancona la 1 oră și jumătate.

În apropierea casei sunt muntele Ingino, pentru drumeții și plimbări în natură, dar și centrul istoric Gubbio, inclusiv Palazzo dei Consoli și Teatro Romano.

”Această moară de apă oferă o oportunitate rară de a deține o bucată din istoria italiană într-una dintre cele mai pitorești și liniștite locații din Umbria. Cu combinația sa de caracteristici originale, renovări moderne și spații exterioare uimitoare, oferă amestecul perfect de confort și tradiție. Lacul privat al proprietății, terenurile frumos amenajate și cadrul liniștit creează un mediu ideal pentru relaxare și activități în aer liber. Situată la doar o scurtă plimbare de istoricul Gubbio și Perugia, precum și de aeroporturile majore, proprietatea oferă atât intimitate, cât și accesibilitate. Fie ca și casă familială, refugiu de vacanță sau investiție imobiliară, această moară unică de apă oferă un potențial nesfârșit într-una dintre cele mai căutate regiuni din Italia” conchide anunțul.

