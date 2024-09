Mircea Geoană a făcut mai multe declarații după ce a fost decorat cu Ordinul NATO "Serviciul Merituos" de către Jens Stoltenberg.

"M-am emoționat. Domnul secretar general, în primul rând trebuie să îți mulțumesc ție că ai făcut o foarte bună alegere atunci când m-ai ales în urmă cu 5 ani. A fost privilegiul vieții mele să lucrez alături de tine și să îmi reprezint țara - România - la cârma acestei alianțe alături de liderul care a transformat lucrurile cel mai mult în ultimii ani. Domnule secretar general Jens Stoltenberg, de fapt aplauzele merg și către dumneavoastră", a spus Mircea Geoană.

"Într-un fel sau altul, unii îl numesc destin, dar cumva m-a ales pe mine și pe familia mea, de altfel, mă bucur că familia mea frumoasă se află alături de mine astăzi.... cumva ne-a ales pe noi să fim în această călătorie prin care aducem o fostă țară comunistă acolo unde de fapt aparținem - în familia democrației, în familia libertății, alături de celelalte familii similare, unde avem parte de respect și prosperitate. Într-adevăr, am început cariera asta fiind ambasador în anii 90, încercam la vremea respectivă să fac ca țara mea să adere la NATO și acum pot să vă mărturisesc, după 5 ani în care am fost la cârma NATO, că este un vis care s-a realizat și în același timp simt că mi-am îndeplinit misiunea.

Am oferit acestei alianțe experiența mea, pasiunea mea, dar și credința mea nemărginită în libertate, democrație și statul de drept. Doresc să le mulțumesc nu doar persoanelor cu care ne întâlnim în mod constant și anume liderilor, ambasadorilor, întregului staff al nostru vreau să le mulțumesc. Aș vrea în același timp să le mulțumesc tuturor persoanelor care lucrează în această organizație. Credeți-mă că am lucrat în foarte multe organizații de-a lungul carierei mele, atât la nivel național, cât și internațional, însă nu am văzut niciodată oameni atât de inteligenți și de implicați cum am văzut în cadrul NATO și să știți că această medalie o împart cu ei", a mai spus Mircea Geoană.

De ce a fost decorat Mircea Geoană

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a fost decorat marţi cu Ordinul NATO "Serviciul Merituos", în semn de recunoaştere a "excepţionalei activităţi în slujba Alianţei Nord-Atlantice".

"Perspectiva şi experienţa dumneavoastră au fost de nepreţuit pentru mine. (...) Mulţumită dumneavoastră am făcut progrese în timp record", a declarat Stoltenberg la ceremonia de premiere.



Ceremonia de decorare a avut loc la sediul Alianţei din Bruxelles şi a fost găzduită de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Mircea Geoană l-a notificat la 3 septembrie pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, că se va retrage din funcţia de secretar general adjunct al Alianţei începând cu data de 10 septembrie, precizează Agerpres.



"Să fiu în conducerea NATO a fost onoarea vieţii mele. Îi mulţumesc secretarului general Stoltenberg pentru încredere şi prietenie. Împreună, în ultimii cinci ani, am traversat multe momente dificile, dar am împărtăşit şi nenumărate realizări, alături de echipa noastră remarcabilă. Pe măsură ce trec la un nou capitol, privesc cu mândrie la timpul memorabil petrecut în slujba celei mai importante Alianţe din istorie", a scris Geoană, marţea trecută, pe pagina sa de Facebook.



Jens Stoltenberg a acceptat demisia, mulţumindu-i lui Mircea Geoană pentru activitatea sa.



"Îi doresc tot binele în viitor", i-a transmis Stoltenberg.



Geoană este primul român care a deţinut funcţia de secretar general adjunct al NATO. Boris Ruge, asistentul secretarului general pentru afaceri politice şi politica de securitate, va îndeplini funcţia de secretar general adjunct interimar până este desemnat succesorul lui Geoană.

