Declarații pro-Kremlin pe bandă rulantă, din partea lui Orban. Premierul Ungariei: Politica de sancţiuni a UE împotriva Rusiei este 'primitivă' şi 'catastrofală'

În cadrul unui podium de discuţii cu Alexander Marguier, redactor-şef al revistei politice Cicero, şi Holger Friedrich, proprietarul Berliner Zeitung, Orban a spus că o "politică adecvată de sancţiuni" ar fi oprit creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie şi economiile europene nu s-ar confrunta cu ruina.



Politica de sancţiuni a UE "ignoră valorile europene", distruge economiile germană şi ungară, în timp ce "ajută Moscova să câştige tot atâtea venituri din energie în şase luni cât obţinea anterior într-un an", a insistat Orban. El a subliniat că nu se opune "sancţiunilor ca mijloc", ci implementării lor.



Sancţiunile ar trebui impuse "în mod inteligent", a spus Orban. În cazul UE, "un pitic impune sancţiuni unui gigant (...) şi piticul va pieri în efort", a notat el.



El a cerut revizuirea sancţiunilor UE şi o reformă a aprovizionării cu energie astfel încât UE să obţină mai degrabă independenţa decât "pur şi simplu să-şi schimbe stăpânii" prin pivotare de la dependenţa faţă de Rusia la dependenţa de SUA. Acestea din urmă, a spus el, "ar fi mai convenabilă din punct de vedere politic, pentru că americanii, spre deosebire de ruşi, sunt democraţi", dar "nu ar fi un lucru bun" deoarece Europa, ca client, "ar trebui să aibă patru sau cinci oferte pe masă din care să aleagă". Europa ar trebui să poată "cumpăra energie, de exemplu, din America, Algeria, Qatar sau chiar Rusia", a adăugat el.



"Dacă am fi făcut sancţiunile corect, preţurile la energie nu ar fi în creştere", a spus premierul ungar, adăugând că "sancţiunile ar putea fi lansate într-un mod care să nu ne distrugă în zona de energie, dar Comisia nu a reuşit să facă acest lucru". "Prin urmare, când vine vorba de sancţiuni, sunt obligat sa spun ca am o problemă şi (...) dacă nu veniţi să ajutaţi, îmi voi folosi dreptul de veto (...). Nu puteţi da cu piciorul în unguri aruncându-i deoparte şi lăsându-i într-un colţ", a spus Orban.



În ceea ce priveşte importurile de energie din Rusia, Orban a declarat că este nesigur că Moscova va relua livrările, "mai ales când anumite grupuri lansează atacuri teroriste şi aruncă în aer conducte", şi "ei nu ar puteau livra chiar dacă ar vrea". "Suntem foarte îngrijoraţi că la fel s-ar putea întâmpla şi cu ultima conductă de mare volum rămasă, South Stream", a notat el.



"Gazul sau petrolul rusesc în sine nu sunt rele, problema este că nu există nimic altceva şi suntem vulnerabili" şi "problema nu este dacă ruşii ne pot aproviziona, ci câţi potenţiali furnizori avem şi dacă există o concurenţă între furnizorii de energie", a remarcat Orban.



Printre altele, prim-ministrul ungar Viktor Orban l-a lăudat marţi pe fostul cancelar german Angela Merkel, spunând că ea ar fi putut preveni războiul Rusiei în Ucraina dacă ar fi fost încă în funcţie, notează agenţia DPA.



În timpul aceluiaşi eveniment la Berlin, Orban a spus că Merkel a împiedicat un război în 2014 prin acţiunile ei după anexarea Crimeei de către Rusia.



"Ce a făcut Angela Merkel în momentul crizei din Crimeea a fost o capodoperă", a declarat el, conform traducerii oficiale.



Orban, un lider de dreapta cu mulţi critici în guvernul de centru-stânga german - inclusiv cu privire la poziţia sa faţă de UE - s-a întâlnit cu Merkel duminică în timpul vizitei sale la Berlin. Nu se ştie ce au discutat.



La acelaşi eveniment, organizat de revista de politică şi cultură Cicero, Orban a spus că preşedintele american Joe Biden nu este persoana potrivită pentru a pune capăt luptei din Ucraina.



Ar fi nevoie, a spus el, de un acord între Statele Unite şi Rusia. Dar Biden a mers prea departe în a-l critica pe preşedintele Vladimir Putin, a argumentat Orban. "Poate suna dur, dar speranţa pentru pace se numeşte Donald Trump", a conchis el, potrivit Agerpres.

