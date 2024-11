Declarația făcută de ministrul Predoiu înainte de alegeri. Chirieac: Va fi la fel de urmărită precum cea despre spațiul Schengen!

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat, LIVE, la DCNews, că instituția pe care o conduce este, ”fără îndoială”, pregătită de ultimele alegeri din acest an: ”Sigur, instituția cheie este Autoritatea Electorală Permanentă, dar și Ministerul de Interne are zone, porțiuni din acest proces electoral unde are responsabilități. Da, ne pregătim, am fost pregătiți și la alegerile precedente, vom fi și acum. Important este ca și publicul să știe ce atribuții avem. Principiul de bază este legalitatea și echidistanța politică. Ministerul de Interne nu se va implica în alegeri, decât pe baza acestui principiu”.

”Deci, practic, anunțați neutralitatea politică a Ministerului de Interne” a intervenit analistul politic Bogdan Chirieac.

”Este ceea ce impun legea și Constituția, nici nu e de discutat acest lucru. Este important să ne facem eficient treaba și să comunicăm foarte bine. Am observat, la alegerile precedente, că, în anumite comunități, au fost așteptate proceduri care nu erau neapărat în sarcina Ministerului de Interne. Sunt mai multe instituții implicate în acest proces electoral” a precizat ministrul, care anticipează că va fi foarte complicat, mai ales pe 1 decembrie, când se anunță o presiune enormă.

”Deci, practic, consemnăm neutralitatea absolută a MAI” a întărit Bogdan Chirieac. ”Și profesionalism” a spus ministrul. A asigurat că unde nu va exista, vor interveni: ”Schimbăm oameni, luăm măsuri, vom respecta legea și Constituția”.

”Declarația aceasta va fi la fel de urmărită precum declarația privind Spațiul Schengen” a conchis analistul politic.

