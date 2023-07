Deciziile care se iau astăzi în Guvern

Pe ordinea de zi a Executivului se află, printre altele, un proiect de hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Sport.



Potrivit proiectului, Agenţia Naţională pentru Sport este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.



"Agenţia are rol de sinteză şi coordonare a aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul sportului. În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Agenţia exercită următoarele atribuţii principale: asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sportului, fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniul sportului, iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniul sportului, asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului, în scopul desfăşurării activităţii aferente în domeniului sportului, în condiţiile legii", prevede actul normativ.



Instituţia va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi prin decizie a prim-ministrului.



Pe agenda reuniunii se mai află o analiză referitoare la proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.



Guvernul urmează să mai discute vineri o hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru efectuarea de lucrări de reparaţii la linia de cale ferată Stânceni - Lunca Bradului, km 192+945 - 206+921.



Executivul mai urmează să modifice anexele 1 şi 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef cu nivel de studii SIM şi nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018.



Alte două proiecte de pe agenda Cabinetului Ciolacu vizează recunoaşterea Asociaţiei "Down Plus Bucureşti" de utilitate publică şi darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Vladimirescu a unui imobil înscris în domeniul public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad.



Guvernul va mai aproba plata tranşei a doua a contribuţiei financiare a României pentru acest an la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

