Decizia judecătorilor în Dosarul Colectiv. Piedone, 4 ani de închisoare cu executare. Cea mai mare pedeapsă, primită de unul dintre patronii clubului

"Este crucea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o port. Pe pământ sunt farisei. Am credință, în continuare, în Dumnezeu. Astăzi, prin condamnarea mea... m-aş putea jertfi, dacă aş putea să învii cele 64 de victime. Nu aş ezita. Sunt alţii care stau ascunşi în spatele paravanelor, stă vidul de legislaţie şi multe alte lucruri. Mă duc cu demnitate, onoare şi respect. Dacă justiţia a considerat asta... Voi continua să lupt", a spus Cristian Popescu Piedone.Mesaj pentru părinții victimelor din Colectiv

"Dacă acei părinți cred că eu le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu"



"Nu vreau să jignesc familiile. Chiar dacă erau copiii mei acolo, răspicat aș fi spus că sunt nevinovat. Și aveam copiii morții. Dacă acei părinți cred că eu le-am omorât copiii, așa să-i ajute Dumnezeu”, a mai spus Piedone.

"Dacă Piedone a tăcut în 27 de ani de administrație locală, Piedone va începe să vorbească", a avertizat el.



Deoarece se consideră nevinovat, primarul Sectorului 5 îi îndeamnă pe români să plece din țară: "Mai bine slugă în altă țară".

Întrebat ce ar face, dacă ar trebui să semneze, acum, autorizația pentru Clubul Coleciv, acesta a spus: "În aceleaşi condiţii, verificate de un aparat propriu, pe declaraţia proprie a patronilor, necunoscându-i, ajungând la mine doar o hârtie.... Toţi primarii din România aşa fac. Să nu credeţi că alţi primari, la nivelul de lucru, vin şi verifică... Este aparatul de specialitate al primarului. Se pare că domnii au gândit piramida cu vârful în jos. Eu am stat la ghişeu, eu am luat declaraţia, eu m-am urcat în birou, eu am analizat, iar eu am semnat şi sunt răspunzător. Nicio problemă. Rolul primarului este să se ducă la puşcărie când deranjează".

"Voi pleca singur, nu am nevoie să plec însoțit. Închisoarea e pentru oameni, chiar dacă merg nevinovați. În clipa asta merg spre penitenciarul Rahova”, a spus Piedone.

Judecătorii au anunțat sentințele definitive. Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, o pedeapsă mai mică faţă de pedeapsa din apel când avea 8 ani şi 6 luni - era pentru abuz în serviciu, consecinţe deosebit de grave. S-a scos această infracţiune de "consecințe deosebit de grave" şi a rămas doar abuzul în serviciu. De asemenea, a primit interdicția de a fi reales în funcție pentru următorii cinci ani, potrivit Antena 3.

"Nu am ce să comentez, decizia instanţei. Îmi voi duce crucea cu demnitate şi încredere în Dumnezeu. Proiectele mele vor continua", a declarat Piedone la România TV. Întrebat dacă fiul său va candida la primărie, acesta a spus: "Cu siguranţă DA".

"Am deschis cutia Pandorei. Aveţi grijă, dragi domni primari!", a mai spus Piedone.

Cea mai mare pedeapsă a primit-o Alin Anastasescu, unul dintre patronii Clubului Colectiv - 11 ani şi 8 luni de închisoare. De altfel, a rămas cu aceeaşi pedeapsă pe care o avea şi la fond. Pedepsele au fost ceva mai mici pentru ceilalţi doi patroni - 8 ani de închisoare pentru Costin Mincu şi 6 ani şi 4 luni pentru Paul Gancea. Amândoi aveau pedepse ceva mai mari în prima instanţă.

Patronii clubului sunt acuzați de ucidere din culpă în formă agravantă, vătămare corporală din culpă în formă agravantă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătatea în muncă.

În același dosar, au mai fost condamnați și pirotehniștii, dar și pompierii care au făcut verificări la Colectiv. Marian Moise, cel care a pus acele artificii în club, a primit și el 6 ani și 10 luni de închisoare.

George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI, au fost condamnaţi definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucureşti, la câte 8 ani şi 8 luni închisoare, screi Agerpres.



Pe lângă condamnare, cei doi pompieri nu mai vor avea dreptul de ocupa o funcţie în cadrul IGSU şi unităţile subordonate şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani, după ce ies din închisoare.

"Am tăcut şapte ani de zile. Eu pedeapsa mi-am trăit-o"

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu - Piedone, a declarat joi, în aşteptarea sentinţei în dosarul Colectiv, în care are o condamnare în primă instanţă de opt ani şi şase luni închisoare, că politicienii nu au făcut nimic de la producerea tragediei şi spitalele iau foc în continuare, subliniind că "orice s-ar întâmpla astăzi, Piedone nu moare".



"Colectivul a declanşat semnalul de alarmă pentru legiuitori. Ce au făcut? N-au făcut nimic. Au luat foc spitale în continuare. Dacă Acarul Păun poate fi Piedone şi Piedone poate să-i învie pe toţi morţii (...). Am tăcut şapte ani de zile. Eu pedeapsa mi-am trăit-o acum, în cei şapte ani de zile, nevinovat. Nu puteţi să ştiţi ce înseamnă să nu te bucuri de ziua mâine şi să aştepţi părerile date. Nu sunt fată mare! Să-mi arate mie un politician din România asta că e fată mare. Nu e nimeni fată mare, dar vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce n-am făcut. Astăzi, Justiţia îşi va spune cuvântul şi Dumnezeu. Am mare încredere în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla astăzi, capul sus la Dumnezeu, merg înainte. Reţineţi un singur lucru, Piedone nu moare. Să-mi urmăriţi Facebook-ul şi de acolo (n.r. închisoare)", a spus Piedone.

"Îmi pare că n-am fost atât de ordinar şi de jigodie"





Pe de altă parte, primarul a mai declarat că îi pare rău că nu a fost atât de "ordinar şi jigodie".



"Cel mai rău lucru îmi pare că n-am fost atât de ordinar şi de jigodie. Raportaţi în oglindă cu toţi ăştia care pozează în fete mari", a adăugat Piedone, care susţine că va aştepta sentinţa alături de familie.

