De la stradă la stadion: Mihai Stoichiţă despre importanța jocului în aer liber

În urmă cu 30 de ani, România era o prezenţă constantă la turnee finale, iar echipele de club făceau furori în cupele europene. Fotbaliştii români se transferau atunci la cluburi de prestigiu şi intrau în primul XI, cu realizări.

Astăzi, situaţia este complet diferită. Cu mici excepţii, fotbaliştii români aleg calea Golfului sau a ligilor secunde din străinătate, echipele de club aproape că nu mai contează în Europa, iar echipa naţională se chinuie pentru calificarea la turnee finale.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal: Ştii ce îi lipseşte jucătorului român?

Ce s-a schimbat? Ce îi lipseşte fotbalistului român de astăzi pentru a face pasul către marea performanţă? DcSport a discutat despre acest subiect cu Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal.

"Ştii ce îi lipseşte jucătorului român? Instrucţiunea pe care ţi-o dădea maidanul, parcarea, strada. Nu erau maşini, era totul liber. Aveam 4 ore pe zi în plus faţă de antrenamentul pe care îl făceam. Chiar despre asta discutam într-o şedinţă (n.r. la FRF), cum să facem să aducem mai multe ore pentru copii, mai ales pentru cei între 11 şi 14 ani, cum să le oferim din nou această plăcere de a juca fotbal, măcar două ore în plus pe zi faţă de ce fac ei la cluburi. E cel mai important lucru, aia ne lipseşte.

Pe vremea mea, alergam 4 ore în plus faţă de ce făceam la antrenamente. Mergeam acasă, mă bătea mama, că nu îmi făceam lecţiile. O primeam, conştient, o acceptam zi de zi, dar adăugam patru ore de sănătate şi instrucţiune în viaţa noastră. Loveam mingea pe stradă, jucam la şcoală în curtea şcolii, în drum spre casă, etc. Puneam genţile jos, făceam 2 porţi şi jucam fotbal. Ploua, ningea, noi jucam fotbal. Nu conta. Aia ne lipseşte. Am citit acum ceva vreme că şi Cruyff a spus acelaşi lucru. Că el nu a învăţat fotbal la Ajax, ci pe stradă, cu prietenii lui, jucând 3-4 ore în plus faţă de ce era la Ajax. Ne uităm că nu suntem pregătiţi fizic. Păi patru ore în plus de fotbal pe zi unde te duc? Ce faci, stai pe scaun şi te uiţi la calculator?", a declarat Mihai Stoichiţă.

