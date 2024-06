De la ce restaurant a comandat Marcel Ciolacu mici pentru a-i duce premierului bavarez Markus Söder

O ladă frigorifică cu mici românești congelați a fost transportată în landul german de către delegația Guvernului României. Dar de unde erau acei mici? Conform surselor DC News, erau de La Cocoșatu.

Micii de La Cocoșatu’ sunt foarte cunoscuți în România, fiind considerați unii dintre cei mai buni mici din București și din țară. Restaurantul La Cocoșatu’ a devenit faimos pentru gustul unic al micilor săi, fiind un loc de referință pentru amatorii acestui preparat tradițional românesc.

Primul restaurant cu specific românesc, La Cocoșatu’, a fost deschis în 1993 de Ion Oiță, pe strada Neagoe Vodă, fiind unul dintre cele mai vechi restaurante private din București. Pe durata celor 30 de ani de activitate, localul s-a dezvoltat prin investiții succesive care au vizat modernizarea restaurantului și a bucătăriei. În prezent, restaurantul are un design interior tradițional românesc și o capacitate de 120 de locuri.

Este recunoscut la nivel național și internațional datorită Micilor La Cocoșatu’, o rețetă veche, moștenire de familie. Până în prezent, zeci de vedete românești și internaționale au trecut pragul restaurantului.

Micii de La Cocoșatu’ sunt considerați printre cei mai buni din România. Un mic cu pâine și muștar la acest restaurant costă 7,5 lei.

Prim-ministrul Bavariei, Markus Söder, despre mici

„După cum v-am spus, avem multe relații aprofundate, avem multe puncte comune - și mâncarea, și băuturile... Eu cunosc foarte multe feluri de mâncare. Știți că eu mănânc cu foarte mare plăcere carne, mănânc cu plăcere mici și am convenit că, anul viitor, voi merge și eu în România. Voi fi oaspetele premierului român în București și în Delta Dunării. Dunărea este liantul nostru. Strategia dunăreană este, de asemenea, un liant, pentru că avem și aici multe programe care duc la această coeziune. Nu avem chiar aici izvorul, dar avem Dunărea aici. Câteodată devine chiar foarte periculoasă, după cum știm, dar are peisaje deosebite și sperăm ca în curând să fie conflictul terminat la granița cu România, în Ucraina”, a spus prim-ministrul Bavariei, Markus Söder.

Declarații comune de presă susținute de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu și prim-ministrul Statului Liber Bavaria, Markus Söder:

Markus Söder: (...) Probabil că ne vom întâlni în finală, România și Germania; vom vedea. Până atunci, ne urăm toate cele bune și mult succes.

E foarte clar de ce ați venit - nu doar fotbal, ci pentru că de 25 de ani avem o colaborare foarte strânsă. Între relațiile bilaterale ale României, cu Bavaria, de astăzi există o consultare interguvernamentală. A fost prima participare a unui premier român, împreună cu mulți membri ai guvernului. Mă bucur foarte mult și vă mulțumesc! Bineînțeles că și noi avem interes să aprofundăm aceste relații; pentru Bavaria este foarte important. Suntem foarte angajați aici, dar și pentru noi e foarte important să avem relații cu partenerii din străinătate.

Am avut multe întâlniri cu România - din 2018, de cinci ori -, cu șefii guvernelor, de aceea și valoarea aceasta a vizitei. Noi suntem constructori de punte. Sud-estul Europei este unul dintre partenerii noștri principali din punct de vedere economic, cultural și politic. De aceea e foarte important să fim angajați și să preluăm împreună responsabilitatea. În ultima perioadă am fost de multe ori în această zonă.

România este, de asemenea, importantă pentru că în Bavaria trăiesc mai mult de 213.000 de cetățeni români și este cea mai mare comunitate - nu doar sași din Transilvania sau şvabi din Banat. Ei își aduc contribuția în Bavaria și ne bucurăm foarte mult că sunt aici, în Bavaria. Vă mulțumesc!

Contactul nostru economic este foarte strâns și dorim să îl lărgim. Germania este cel mai bun partener al României, iar Bavaria este cel mai puternic partener comercial al României. De cinci ori am crescut volumul comercial și transferul de mărfuri a trecut de 8 miliarde de euro și suntem foarte fericiți că va exista un forum economic bavarez-român pentru a putea sprijini societățile bavareze să facă investiții în România și, de asemenea, să și cunoască această zonă.

E foarte important să întărim domeniul industriei de apărare. Este noul domeniu important. De aceea, am semnat astăzi un acord pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor economice și pentru a iniția acest forum economic, pentru a transfera dialogul din domeniul politic mai departe, în sectorul privat.

De asemenea, vedem progresele în România în aspectele de siguranță. Suntem un sprijin al României în aderarea cu drepturi depline în Spațiul Schengen, pentru că colaborarea cu Europolul, de asemenea, combaterea corupției, au făcut progrese foarte mari și autoritățile colaborează foarte bine. Din partea Ministerului de Interne din Bavaria avem informații foarte importante și bune. De aceea e foarte important ca România să poată intra în Spațiul Schengen. Trebuie să arătăm acest lucru și ca un simbol al calității și al respectului. Împreună luptăm împotriva criminalității, împotriva traficului de ființe umane, împotriva traficului de arme și de droguri. E foarte important, dar e foarte important ca toți partenerii să-și aducă contribuția.

Bineînțeles, dorim să aprofundăm și relațiile în domeniul cultural și al educației. Avem mai mult de 10 parteneriate la nivel de școli. Avem mai mult de 1.000 de studenți români care studiază în Bavaria și este foarte important să subliniem că, din toamna 2024, se vor oferi și cursuri în limba română. Vor putea învăța româna și istoria României, astfel încât copiii români născuți în Germania vor avea ocazia să cunoască limba și istoria.

Vă mulțumesc și pentru sprijinul acordat Ucrainei! Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult că vă veți înregistra în cartea de oaspeți a Bavariei. Vă mulțumesc!

Marcel Ciolacu: Bună ziua tuturor!

Domnule Prim-ministru al Bavariei, vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Sunt onorat să mă aflu aici, la München, la invitația șefului guvernului bavarez, domnul Dr. Markus Söder, pentru a celebra împreună împlinirea a 25 de ani de cooperare instituționalizată între România și Bavaria. Prezența mea aici este dovada relațiilor excelente de cooperare dintre România și Bavaria și vine în continuarea vizitei Prim-ministrului Markus Söder la București, în luna februarie a anului trecut, când declarația noastră guvernamentală comună a fost adaptată la contextul actual. Prin aceasta s-a impulsionat inclusiv reluarea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale România-Bavaria. Împreună cu miniștri români și deputatul minorității germane, am luat parte la prima ședință comună de guvern dintre România și Bavaria, în care am abordat o gamă largă de subiecte, de la dosare de politică externă și europeană, la agenda de securitate, cooperare economică, cooperare pe linie de afaceri interne, afaceri sociale și muncă. Am discutat despre situația de după alegerile europene, avem un punct comun - atât Germania, cât și România au reușit să stopeze ascensiunea partidelor extremiste la un scor în jurul a 15%. L-am felicitat pe domnul Prim-ministru pentru rezultatele obținute și am reafirmat necesitatea cooperării în continuare a tuturor forțelor pro-europene în interesul cetățenilor noștri și pentru consolidarea Uniunii Europene. Discuțiile au abordat și tema procesului de extindere a Uniunii. Am reiterat sprijinul nostru ferm pentru viitorul european al partenerilor din Balcanii de Vest, precum și al Republicii Moldova și Ucrainei, pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă. Am exprimat, totodată, aprecierea României pentru eforturile susținute ale autorităților de la Chișinău de a implementa reformele necesare și am subliniat faptul că vom continua să sprijinim ferm și cuprinzător Republica Moldova în vederea avansării sale pe calea integrării europene. De asemenea, am discutat despre finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen, prin ridicarea cât mai curând a controalelor și la frontierelor terestre.

Vă mulțumesc, domnule Prim-ministru, pentru sprijinul constant, atât al dumneavoastră personal, cât și al Bavariei și al Germaniei, pentru acest deziderat al României. Ne bazăm în continuare pe susținerea dumneavoastră.

Am avut, de asemenea, un schimb de idei cu privire la situația de securitate din regiunea Mării Negre, marcată de escaladarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei din ultimele luni, care afectează inclusiv securitatea euroatlantică. Am reafirmat solidaritatea României cu Ucraina și poporul ucrainean în fața războiului ilegal și nejustificat al Rusiei și am reiterat angajamentul României de sprijin multidimensional pentru Ucraina și cooperarea strânsă cu Germania în acest sens. Am avut, totodată, un schimb de opinii cu privire la reconstrucția Ucrainei și am reconfirmat intenția României de a contribui activ la acest proces, aspect reliefat și în cadrul Conferinței privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc în urmă cu o săptămână, la Berlin.

În mod firesc, întâlnirea noastră de astăzi a inclus dialogul despre comunitatea românească din Bavaria și despre etnicii germani originari din România, care asigură o legătură solidă între România și Bavaria. Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate străină din Bavaria, respectată pentru modul în care a reușit să se integreze și să se implice în viața socială, economică și culturală a întregului land. I-am mulțumit, în acest context, domnului Prim-ministru Markus Söder pentru sprijinul oferit de guvernul său comunității de români, în procesul de integrare în societatea bavareză și pe piața muncii. Am abordat și importanța păstrării elementelor identitare de limbă, cultură și spiritualitate românească, îndeosebi pentru tinerii români. Guvernul României sprijină derularea cursurilor de limbă română pentru tinerii români din diaspora și avem încrederea ca, foarte curând, acestea să se desfășoare și în landul Bavaria.

Am convenit ca dimensiunea economică să fie unul dintre pilonii colaborării noastre. Bavaria reprezintă, dintre landurile germane, cel mai important investitor și partener comercial al României, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu un volum al schimburilor comerciale de 8,3 miliarde de euro la finele anului trecut. Observăm o creștere constantă, iar potențialul rămâne foarte ridicat. Vrem ca marile companii cu sediul în Bavaria, din domeniul industriei auto, al ingineriei și al industriei aerospațiale să investească în România - avem unul dintre cele mai mari ritmuri de creștere din Europa. Mă bucură faptul că miniștrii economiei român și bavarez au semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere pentru promovarea spiritului antreprenorial și în sprijinul IMM-urilor, menit să aducă și mai mult dinamism cooperării noastre bilaterale.

Complexitatea discuțiilor, precum și multiplele linii de acțiune pe care se bazează și se vor consolida în continuare relațiile noastre bilaterale, ne îndeamnă să asigurăm o ritmicitate a dialogului nostru la nivelul celor două guverne. Îl felicit pe această cale pe domnul prim-ministru și pe colegii domniei sale pentru toată implicarea și aș dori să vă invit, cât mai curând la București, să avem un forum economic și să vizitați Delta Dunării și castelul lui Dracula. Eu îmi mențin părerea ca indiferent de cât de mult usturoi vom mânca să nu mergem într-o noapte cu lună plină, ci într-o noapte cu lună normală.

