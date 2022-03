De ce toată lumea a crezut că Abramovici ar fi fost otrăvit. Controversa zilei

De-a lungul vremii, mai mulți adversari ai regimului lui Vladimir Putin au fost otrăviți. Haideți să vedem, în rândurile de mai jos, ce s-a întâmplat cu cei mai puternici opozanți ai regimului de la Kremlin.

1. Bancherul rus Ivan Kivelidi a fost prima victimă a otrăvirii cu neurotoxina din clasa „Noviciok”. Această substanță a fost produsă într-un laborator, al cărui client a fost un serviciu special rusesc. S-a întâmplat în 1995. Kivelidi a început să aiba convulsii și a leșinat dintr-un motiv inexplicabil. Apoi aceeași soartă a avut-o si secretara lui. Înainte de moartea sa, ea a reușit să spună că „i s-a întâmplat același lucru ca lui Kivelidi”.

2. Viktor Iușcenko a povestit într-un interviu acordat pentru BBC News despre momentul în care a fost otrăvit cu o substanță chimică rusească. În 2004, pro-europeanul Viktor Iușcenko candida împotriva pro-rusului Viktor Ianukovici și era o figură de frunte a așa-numitei Revoluții portocalie. În interviul acordat pentru BBC, Iușcenko spune că Kremlinul se afla în spatele otrăvirii sale. „Când am ajuns acasă și mi-am sărutat soția, primul lucru mi l-a spus a fost că buzele mele aveau un gust metalic”, a declarat Iușcenko. El a fost dus imediat în Austria pentru tratament și spune că probabil asta i-a salvat viața. „Capul meu a crescut dramatic. Durerea s-a răspândit peste tot. Și apoi am început să am inflamații și să fac puroi pe tot coprul”, și-a descris Iușcenko simptomele. Dioxina cu care a fost otrăvit i-a fost adăugată în orezul pe care l-a consumat în timpul cinei. S-a întâmplat în 2004.

3. Anna Ștefanovna Politkovskaia a fost o scriitoare și jurnalistă din Rusia, militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale, pe 7 octombrie 2006.

În septembrie 2004, în timp ce zbura spre Beslan pentru criza ostaticilor, își pierde pe neașteptate cunoștința. Avionul se întoarce imediat pentru a fi internată în spital. Se presupune că ar fi vorba de otrăvire.

În ultima sa operă, "Dureroasa Rusie", apărută în septembrie 2006, un veritabil rechizitoriu al politicii lui Vladimir Putin și a Rusiei de azi, ziarista prezice "dacă va izbucni o revoluție în Rusia, nu va fi nici portocalie, nici de catifea, ci roșie ca sângele".

Anna Politovskaia a fost găsită moartă în 7 octombrie 2006, în fața ascensorului blocului în care locuia. Poliția a găsit un pistol Makarov și patru gloanțe lângă cadavru. Se pare că fusese ucisă de un asasin plătit, dar cel care l-a trimis a rămas necunoscut.

Potrivit omului de afaceri Boris A. Berezovski, Vladimir Putin ar fi spus că Irina Hakamada și colegii ei „o vor lua în cap imediat, la propriu, nu figurat” dacă „deschid gura” despre Atentatele cu bombă asupra apartamentelor din Rusia. În momentul asasinării sale, Anna Politovskaia ancheta acest caz care a dus la Al Doilea Război Cecen și preluarea puterii absolute de către Putin.

4. În 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat verdictul în cazul asasinării lui Alexander Litvinenko, spionul ucis în 2006 prin otrăvire cu poloniu 210, un izotop radioactiv rar. „Rusia este responsabilă de asasinarea lui Livinenko în Regatul Unit”, a anunțat Curtea. Rusia a negat mereu implicarea în asasinat. Litvinenko era un aspru critic al lui Vladimir Putin. El a fugit din Rusia în Marea Britanie cu șase ani înainte să fie otrăvit. El a murit după ce a băut ceai verde în care fusese pus poloniu.

5. În 2013, în Mare Britanie, oligarhul, inginerul și matematicianul Boris Berezovsky a fost găsit fără viață în reședința sa din Surrey. Era oponent al lui Vladimir Putin și s-a autoexilat pe teritoriu britanic tocmai din teama că ar putea fi ucis. Ancheta poliției vorbea despre sinucidere. Serviciile americane de spionaj au avut altă părere: asasinat. De altfel, magnatul – îmbogățit din privatizările sălbatice ale Rusiei post-sovietice – avea o istorie bogată cu tentative de asasinat la adresa lui.

6. Vladimir Kara-Murza este un cunoscut opozant al regimului lui Vladimir Putin. În 2015 și în 2017, a supraviețuit unor tentative de otrăvire cu un agent toxic care nu a fost identificat. A fost internat, iar după episodul din 2017 a fost plasat, chiar, în comă indusă, dar și-a revenit și și-a continuat tratamentul în străinătate.

7. Peter Verzilov, membrul grupului rus de activiști punk Pussy Riot, care a fost otrăvit și a fost internat la terapie intensivă, a povestit ce simptome a avut, în contextul în care se vorbește insistent că oligarhul Abramovici a fost și el otrăvit. „Abramovici și-a pierdut vederea timp de câteva ore după ce a fost otrăvit la discuții. Când am fost otrăvit în septembrie 2018 la Moscova, primul lucru care a început să se deterioreze dramatic a fost vederea. La două ore după ce m-am simțit rău, nu mai vedeam nimic, iar trei ore mai târziu mi-am pierdut cunoștința”.

Noi detalii ale presupusei otrăviri a miliardarului rus Roma Abramovic sunt scoase la iveală

Conform unui unui oficial american, citat de Reuters, serviciile de informații sugerează că Abramovici și negociatorii de pace ucraineni s-au îmbolnăvit din cauza unui factor de mediu și nu a otrăvirii.



Declarația vine după ce Wall Street Journal și Bellingcat au raportat că Abramovici și negociatorii au suferit simptome de presupusă otrăvire la începutul acestei luni, după o întâlnire la Kiev.



Oficialul american a declarat pentru Reuters: „Serviciile de informații sugerează în mare măsură că a fost vorba de factori de mediu", adăugând: "Nu otrăvire".



Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a refuzat să dea detalii.

