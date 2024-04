De ce sunt întârzieri atât de mari când vine vorba de fondurile europene. Adrian Câciu, explicații / video

Adrian Câciu a explicat de ce sunt întârzieri atât de mari când vine vorba de fondurile europene.

„Când ați venit la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pe exercițiul 2021-2027, deci pe următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, aveați un cinstit zero atragere de fonduri europene. Câți bani trebuie să încasăm pe exercițiul asta?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Și nu aveam apeluri lansate și proiecte depuse. Trebuie să încasăm în total 46 de miliarde de euro, din care parte europeană 31, restul e cofinanțare națională.

Am plecat de la zero apeluri, zero proiecte depuse. La momentul acesta avem proiecte depuse de 32 de miliarde de euro. Deci în 9 luni de zile, proiecte depuse pe toate axele de finanțare, transporturi, sănătate, educație, digitalizare, de 32 de miliarde de euro.

Unde și cum am acționat, care a fost schimbarea de paradigmă... Era puțin alint, în afară de partea administrativă pe care nu vreau să o critic, dar și mediul căruia se exprima partea administrativă. Se puneau ghiduri în consultare și ziceau: „Stați că mai am o observație, stați că să-l refacem.” Cam de un an de zile am constatat și m-am întâlnit cu toți cei din mediul socio-economic care urmau să fie potențiali beneficiari. Dacă ne mai plimbam mult că nu e bine aia, că nu e bine aia, trece timpul și banii se pierd.

De ce spun că banii se pierd? Pentru prima oară în Europa, politica de coeziune are un risc de decomitere în anul 2025, deci dacă nu faci nimic pierzi bani. Am avut o discuție foarte aplicată cu ei și am spus: „Eu nu mai stau. Ați avut consultare o dată, de două ori, scot ghidurile finale, le public prin ordin, ne apucăm de ă și dăm drumul la apeluri.” Am împins lucrurile și mediul de afaceri a înțeles imediat. De aceea am și proiecte de 32 de miliarde la acest moment.", a spus Adrian Câciu.

Noua politică de coeziune

„Ce am avut în vedere? La 2025, din toți cei 31 de miliarde trebuie să ai atrași 4,5 miliarde de euro, trebuie să îi ai consumați, altfel îi pierzi. Așa este noua politică de coeziune. De ce? Pentru că Europa are un pahar de bani pe care îl împarte țărilor. Unii sunt beneficiari neți, cum suntem noi, alții sunt contributori neți. Evident că cei care sunt contributori se uită la exercițiul 2014-2020 și există tot felul de nevoi care apar.

Deci aceasta e înțelegerea inițială. Am scos până acum 46% din alocare ca apeluri, până la jumătatea anului vreau să scot 100% ca alocare. Pe cei 46% am deja proiecte depuse de 32 de miliarde de euro. Cum fac să nu am acest risc de default? În 36 de miliarde de euro, obiectivul este că cel puțin 20 de miliarde de euro să fie contractați anul asta, iar 5 miliarde de euro să se întoarcă în România în acest an. Dacă ai absorbție de 5 miliarde, ți-ai anulat riscul de decomitere de 4.5 miliarde că au intrat deja cu un an înainte.

Asta este ținta mea ca ministru, a întregii echipe MIPE și a noastră ca Guvern.", a spus Adrian Câciu la DC News, DC Business și DC News TV.

