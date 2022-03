De ce Rusia nu poate deveni o putere mondială. Ben Oni Ardelean: Îi lipsește un ingredient important

Deputatul PNL Ben Oni Ardelean susține că decuplarea Rusiei de China este un lucru bun, iar țara care a invadat Ucraina nu are cum să ajungă niciodată o putere mondială pentru că îi lipsește un ingredient esențial - puterea economică.

"Decuplarea Rusiei de China este un lucru bun"

"Sentimentul pe care îl aveam este că războiul economic cu China este unul care va avea și implicații politice, chiar strategice și militare. Am verbalizat lucru acesta cu foarte mulți membri ai congresului și senatului american, în care am spus că decuplarea Rusiei de China este un lucru bun pentru că Rusia nu poate să devină niciodată o putere mondială. Îi lipsește un ingredient important - forța economică. Fără bani, pleacă cu tancul și rămâne cu el în drum, așa cum s-a întâmplat. Soldații nu mai au alimente, nu mai au muniție, lucruri de care au nevoie pe câmpul de luptă și atunci Rusia nu are acest ingredient major. China îl are în schimb, dar nu are penetrarea pe care rușii au au pe piața europeană și pe piața americană.

Așa cum știm, rușii au cumpărat proprietăți, active, firme și au o putere de structurare majoră pe zona de dezinformare. Nu suntem străini de ceea ce s-a întâmplat la nivel european, nici în Catalonia, nici în alte locuri și știm că dezinformarea rusească este una extrem de dură chiar dacă uneori foarte mulți nu înțeleg ce se întâmplă în sfera aceasta a dezinformării. Așadar, sunt capabili să ducă un război hibrid, un război fățiș, care nu este perceptibil cu ochiul liber și nu îl vezi tancul că vine peste tine. Chestiunea respectivă, e clar că dacă clicul acesta era făcut între Rusia și China, din momentul respectiv, întreaga lume liberă, democrată, avea o majoră problemă cu această uniune Rusia-China.

Ben Oni Ardelean: Rusul ce a făcut? Rusul a acceptat această "prietenie" și apoi le-a sărit la gât

Dar această decuplare dintre Rusia și China și apropierea de liderii din vest punea într-o dificultate majoră Europa de Est și am simțit chestia asta de atunci. Nu este normal. Întotdeauna, în perioada democrată, democrații au încercat să facă deal-uri, unele mai bune, altele mai puțin bune cu astfel de entități care sunt un pericol pentru strategia geopolitică, siguranța internațională, și cred că chestiunea respectivă este o chestiune care ar trebui să ne preocupe. Nu poți într-un astfel de moment să pui în pericol tot flancul estic printr-o apropiere de Rusia. Rusul ce a făcut? Rusul a acceptat această "prietenie" și apoi le-a sărit la gât.", a declarat Ben Oni Ardelean, la DC NEWS.

