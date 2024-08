De ce românii plecați în Diaspora nu mai vor să se implice în România. Hideg, sociolog: Ne-au spus-o răspicat, cu subiect și predicat

DCNews Media Group a organizat joi, 29 august 2024, în sistem hibrid, masa rotundă ,,ROMÂNIA ARE NEVOIE DE TINE, IMPLICĂ-TE!’’. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu realizat cu finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), proiect care are ca scop identificarea gradului de informare și a interesului diasporei cu privire la posibilitatea de implicare în viața publică a României, pentru întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.

Prima care a luat cuvântul a fost sociologul Mădălina Hideg care a vorbit, printre altele, despre încrederea cetățenilor în instituțiile publice (primării, Guvern, Parlament), în condițiile în care foarte mulți respondenți la sondajele organizate au recunoscut că evită să se implice sub nici formă (n.r. în viața comunității), tocmai pentru că simt că nu se pot baza pe acestea. Concluziile vin pe fondul rezultatelor de pe urma cercetării DC News Media Group.

"În primul rând am dorit să aflăm ce înseamnă participarea cetățenească în opinia celor cu care am discutat. Apoi am investigat aspecte care țin de patru forme ale participării: participare civică, comunitară, politică și electorală. Am vrut să vedem și în ce măsură sunt prezenți anumiți factori care ar putea influența și potența participarea, și anume - încrederea în ceilalți (în prieteni, vecini, colegi de serviciu), în ideea în care, atunci când am încredere în cel de lângă mine, sunt mai dispus să mă asociez pentru a milita sau pentru a lupta pentru o anumită idee sau principii. Respectiv, un alt factor care influențează participarea este încrederea în instituții. Și, mai mult decât atât, evaluarea activității acestor instituții. Instituții publice cum ar fi Primăria, Guvernul, Parlamentul... Foarte mulți respondenți ne-au spus că evită să se implice în orice formă pentru că nu au încredere în instituții.

Ne-au spus-o răspicat, cu subiect și predicat. Deci lipsa de încredere poate fi un factor care inhibă implicarea cetățenească. Am vrut să vedem și cine sunt responsabilii pentru participare. Oamenii așteaptă mai mult din partea statului, să creeze oportunități pentru a putea să se implice sau, dimpotrivă, consideră că este o responsabilitate strict individuală și depinde de fiecare în parte cât anume este dispus să aloce ca și resurse de timp pentru a se implica în ceea ce se întâmplă în comunitățile în care trăiesc sau în care ar vrea să se întoarcă.

Am întrebat și cum ar putea fi ajutați mai mult să participe la ceea ce se întâmplă în România mai ales și am mai vrut să aflăm dacă statul în care locuiesc acum, sau, mai bine zis, comportamentul privind implicarea din comunitățile în care trăiesc acum influențează comportamentul propriu în ceea ce privește participarea cetățenească" a precizat Mădălina Hideg.

Conferința integrală, aici:

