De ce pisica mănâncă plastic. Ce trebuie să faci

De ce mănâncă pisica plastic

Pisica ta ar putea mânca plastic din mai multe motive, inclusiv stres, deficiențe alimentare, probleme de sănătate sau pur și simplu din curiozitate și nevoia de explorare a lumii din jurul ei. Investigarea și mușcarea pungilor sau a recipientelor din plastic sunt comportamente naturale pentru o pisică care vrea să supravegheze cumpărăturile tale și să fie implicată în ceea ce faci. Plasticul mai dur poate fi interesant de mușcat sau de ros. Totuși, mâncatul plasticului este un impuls comportamental de a mânca materiale necomestibile. Acest comportament poate fi periculos dacă sunt înghițite bucăți de plastic, așa că trebuie prevenit.

Iată mai multe detalii despre cauzele pentru care pisicile mănâncă plastic.

Rasa

Anumite rase sunt mai predispuse la acest comportament. Pisicile din rasele Siameză și Burmeză, fie că sunt de rasă pură sau mixte, pot fi mai susceptibile să dezvolte acest comportament. Parțial, acest lucru se datorează faptului că sunt rase foarte curioase și le place să fie implicate în tot ce fac, dar dacă acest lucru duce la consumul de obiecte neadecvate, cum ar fi plasticul, trebuie să iei măsuri de prevenire și să găsești alte modalități de a îndrepta acest comportament.

Sănătatea pisicii

Dacă pisica ta mănâncă plastic, acest lucru ar putea fi un semn al unei probleme de sănătate mai grave. Deși mai puțin obișnuit, afecțiuni precum hipertiroidismul, diabetul felin, anemia sau problemele dentare pot determina o pisică să roadă plasticul.

Ar trebui să ceri sfatul unui veterinar dacă ai orice îngrijorare legată de sănătatea pisicii tale.

Stres și anxietate

Stresul sau anxietatea pot cauza schimbări în comportamentul pisicii, iar mestecatul plasticului poate fi unul dintre semnele că pisica ta se simte anxioasă. Este important să observi comportamentul pisicii tale pentru a te asigura că nu înghite bucăți de plastic, deoarece acest lucru poate fi periculos pentru ea.

Este esențial să abordezi cauza acestui comportament și nu doar simptomele. Gândește-te la ce ar putea cauza stresul pisicii tale. Este vorba de un mediu nou? Au avut loc schimbări recente (un nou membru al familiei – uman sau animal, muncitori, renovări, modificări în programul de lucru al stăpânului, zgomote neobișnuite sau activitate)? Lipsa oportunităților de a practica comportamente naturale?

În acest caz, un specialist acreditat în comportamentul pisicilor te poate ajuta să identifici cauza stresului pisicii tale și, sperăm, să rezolvi problema consumului de plastic.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @8photo

Lipsa obiectelor de ros și mestecat

Este natural pentru pisici să mănânce lucruri pe care le pot roade și mesteca. Dacă nu au astfel de obiecte, s-ar putea simți nevoia de a-și folosi dinții și maxilarele pe obiecte neadecvate.

Durere

Multe comportamente neobișnuite sunt cauzate de durere – și mestecatul, rosul și consumul de lucruri neadecvate pot fi unele dintre ele. Ca și în cazul oricărui comportament nou, primul pas ar trebui să fie vizita la veterinar pentru a exclude cauzele clinice. Totuși, fii conștient că pisicile sunt experte în ascunderea simptomelor de durere.

OCD

Pisicile pot manifesta comportamente compulsive asemănătoare cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD) la oameni. Aceste comportamente de tip OCD pot include mestecatul diverselor obiecte, inclusiv plastic.

Lipsa de nutrienți

Pisica ta ar putea încerca să îți transmită că îi lipsesc anumiți nutrienți prin mestecatul plasticului. Dacă simte că îi lipsește ceva, ar putea recurge la mușcatul și mestecatul altor obiecte. Este important să revizuiești dieta pisicii tale împreună cu veterinarul și să îi oferi hrană nutritivă.

Cum să împiedici pisica să mănânce plastic

Există câteva lucruri pe care le poți face pentru a împiedica pisica să mănânce plastic. În primul rând, du-o la veterinar pentru a te asigura că nu există o cauză clinică pentru acest comportament. După ce veterinarul confirmă că nu este vorba de o problemă de sănătate, poți începe să abordezi problemele comportamentale care o fac să roadă și să mănânce plastic.

Cel mai important lucru pe care îl poți face este să analizezi mediul pisicii tale și modul în care este îmbogățit zi de zi.

În primul rând, are acces liber la hrană, apă și litieră (sau la exterior)? Aceasta înseamnă că nu trebuie să se confrunte cu câini, alte pisici, medii zgomotoase etc. Dacă sunt alte pisici în casă, există suficiente resurse pentru a nu fi nevoite să concureze? Poate avea liniște și pace atunci când își dorește? Are tot contactul social de care are nevoie?

Odată ce ești sigur că aceste nevoi sunt îndeplinite, începe să îmbogățești mediul pisicii. Are ocazia să sară, să urce, să se strecoare, să alerge? Dacă nu, începe să cauți jucării pentru pisici sau modalități de a schimba mediul pentru a-l face mai captivant pentru pisică.

Are ocazia să își satisfacă comportamentele naturale? Multe probleme de comportament la pisici apar atunci când trăiesc o viață de lux, dar nu pot face lucrurile de care au nevoie pentru a fi fericite și mulțumite, potrivit Purina.co.uk.

