Duminică, 20 iunie, la 'Interviuri care inspiră', Claudia Ţapardel l-a avut ca invitat pe Dragoș Anastasiu, președintele Coaliției pentru Dezvoltarea României și CEO Eurolines.

El a povestit că a ajuns să facă business în România în zona transportului de călători bazându-se mult pe 'feeling' și pe faptul că, deși Germania este 'o țară extraordinară', știa că nu acolo vrea să îmbătrânească. Totodată, era sigur și de faptul că nu își mai dorea să profeseze în medicină.

'Mi se părea în Germania era destul de plictisitor, era totul aranjat. (...) Nu că e bine cum e la noi, la noi nu te plictisești nici măcar cinci minute.', a remarcat Dragoș Anastasiu.

A profitat de oportunitatea să facă ceva nou, în România

Conștient de toate elementele menționate anterior, 'a venit momentul în care a existat o oportunitate de a relaționa cu cea mai importantă firmă de transport din Europa, la momentul respectiv, să facem ceva împreună.'

Totuși, avea două variante: să rămână în Germania sau să se întoarcă în România, 'pe o chestie total nouă, pe care nu poate să o facă chiar oricine'.

'A fost din stomac! Habar n-aveam de antreprenoriat, de legi sau de România. Eu am plecat în '82 din țară și îmi imaginam România și oamenii la fel cum erau când am plecat eu, dar a fost cu totul și cu totul altceva. A fost o săritură într-un bazin, dar fără apă. Nu știam că nu e apă, dar am constatat în drum spre bazin. A venit fără business plan, cu un copil de doi ani. Veneam de la un salariu de 7.000 de mărci pe lună la 1.500. Pentru România, era foarte mult.', a povestit Dragoș Anastasiu la DCNewsTV.

'Cei care fac ceva sunt aproape condamnați la succes'

De asemenea, el a mai explicat că 'firma din Germania n-a mai venit alături de mine ca și investitori. M-au lăsat singur. Trebuia să pună la dispoziție autocare, dar mi-a pus la dispoziție mie, în leasing. Altfel, n-aș fi putut. Și m-au lăsat singur. A fost bine pentru că a trebuit să înot în bazinul acela, fără apă, dar și pentru că, în loc să am 30% din companie, am avut 100%. Cam ăsta a fost startul. A fost un feeling la momentul respectiv. Probabil că, cu mintea de acum, n-aș mai face așa, dar nu regret.

'A fost cea mai bună decizie să mă întorc în țară și să fac treabă aici, unde motto-ul este în general 'Să se dea'. În contextul în care lumea așteaptă să se dea ceva, cei care fac, aproape sunt condamnați la succes!', a încheiat președintele Coaliției pentru Dezvoltarea României și CEO Eurolines.