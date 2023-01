De ce a adus NATO avioanele AWACS în România. Mircea Geoană, explicaţii: Vigilenţa ne-a determinat...

"Prezenţa acestor avioane sofisticate ale NATO reprezintă decât nevoia naturală a NATO de a avea ochi şi urechi la distanţe cât mai mari, tocmai pentru a putea să vedem care sunt acţiunile actuale şi preconizate ale Rusiei şi, evident, să vedem care sunt şi măsurile pe care ucrainienii doresc să le ia. De aceea, vreau încă o dată să dau acest semnal de calm şi de încredere pentru cei de acasă. Evident, acest conflict poate să dureze. Evident că în acest conflict avem interesul şi obligaţia să-i sprijinim pe ucraineni pentru a obţine o pace justă şi durabilă.

Şi în acelaşi timp, cei 3,5 milioane de militari din ţările NATO, suntem cu toţii pregătiţi şi vigilenţi, suntem calmi, suntem determinaţi şi vigilenţa este ceea ce ne-a determinat să trimitem în plus faţă de ceea ce avem deja în România, avioanele AWACS. Deci, aş vrea ca cei de acasă să fie extrem de încrezători în această Alianţă. Suntem foarte uniţi, suntem capabili, avem capabilităţi militare şi tehnice de ultimă generaţie şi inclusiv în România prezenţa diversificată a ţărilor aliate reprezintă o garanţie că pacea şi liniştea vor continua să fie norma în teritoriul NATO", a spus Mircea Geoană, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, citat de Rador.

Două lucruri care nu s-au schimbat cu războiul

"Evident, un război are un grad de impredictibilitate care ne face să fim rezervaţi în a face prognoze foarte, foarte precise. Vedem două lucruri care nu s-au schimbat. Avem aproape un an de zile, pe 24 februarie se va împlini un an de la declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Vedem două lucruri care nu se schimbă: pe de o parte, aceeaşi intenţie a Kremlinului de a subjuga poporul ucrainean şi o voinţă, de cealaltă parte, la fel de puternică, să reziste acestei încercări de a le ştirbi independenţa şi suveranitatea şi dreptul de a-şi alege locul sub soare din partea Ucrainei.

Vedem de ambele părţi şi mobilizare suplimentară din partea Rusiei, 200.000 de noi recruţi se află acum în perioada de antrenament. Vedem şi din partea cealaltă, către Ucraina, aliaţii şi partenerii noştri continuă să furnizeze echipamente în funcţie de nevoia pe care o anticipăm pentru acest război. Nu putem spune cât va dura acest război, dar putem să spunem că 2023 va fi, în continuare, un an în care cele două părţi par să fie departe de a-şi fi consuma resursele şi care ne fac să anticipăm un an 2023 în care acest conflict probabil că va continua", a mai arătat Mircea Geoană.

