De acum, te vei gândi altfel la mâncare. Ana Naie, food coach, recomandări despre carne, pește, ficat, zarzavat, mere, banane

Ana Naie, food coach, are sfaturi importante legate de risipa de mâncare.

„Să vorbim un pic despre risipa de mâncare, mai exact despre cum să nu. Dincolo de moralitatea situației (cu care am o problemă, zău, o să vorbim odată despre cum, deși chiar nu vrem să aruncăm mâncare, uneori e opțiunea mai bună, atâta timp cât învățăm ceva din asta), în sfârșit, revenind, dincolo de judecăți de fel, mai e și aspectul practic al prețului din ce în ce mai mare pe care îl plătim pe același coș. Devine, așadar, un pic mai important să ne organizăm bine, să gătim acasă, să nu aruncăm bancnote de sute de lei la gunoi, ca să ne putem ține în buget. Nu o să insist pe preliminarele acestei intenții (plan alimentar, listă de cumpărături cât se poate de selectivă etc.), mai degrabă mă gândesc să vă dau niște idei de ce să faceți când poate nu v-ați organizat nemaipomenit de bine și aveți diverse ingrediente pe final de mandat. Per exemplu:

Zarzavat - morcovi, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, ceapă, cartof, ardei gras de-ala neaoș gălbui, merg foarte bine într-un stoc de legume. O supă concentrată pe care o folosiți apoi ca bază de gătit.

Legume - dovlecel, ardei gras, ardei kapia - pe astea le puteți fierbe molcom și blendui cu zarzavaturile fierte de la punctul unu, într-o oportună supă cremă. Pe care, dacă nu aveți chef să o mâncați pe loc, o puteți și congela.

Dacă nu vă place supă cremă de legume sau nu aveți extra legume cu care să combinați, puteți face din zarzavat fiert un fel de, sau chiar o, salată boeuf sau o salată cu ceapă roșie, hrean și pește afumat, sau orice de felul ăsta. Probabil va fi nevoie să mai fierbeți niște cartofi pentru asta.

Roșiile cherry zbârcite merg gătite în tigaie cu capac. Cu ulei de măsline, usturoi, piper, chilli dacă vreți, buruieni diverse (cu busuioc se știe, dar cu rozmarin e mai fun). Chestiunea rezultată merge ca topping peste, să zicem, un piure de cartofi, sau în combinație cu legume verzi gen fasole verde sau broccoli. Mai merge și într-o omletă sau scrambled, foarte bun.

Bananele extra coapte ajung breakfast smoothie. Cu lapte sau kefir, seminte, niscai ovăz poate aveti și niște afine zăcute, ceva. Mai sunt, desigur, și alte combinații, zeci, sute. Banana îndulcește decent un green smoothie, pentru cine poate green smoothie. Oricum, clar nu aruncăm banane cu coaja maro.

Merele care s-au copt prea tare și-s moi, cerate, yikes, ajung plăcintă. Nu ne obligă nimeni a pune tone de zahăr în ea. O variantă mai ușoară e să le coacem în cuptor, umplute cu nuci și scorțișoară. Diverse rețete, dar în esență la asta converg toate. Tot merele obosite pot ajunge și în diverse mâncăruri gătite - porc cu mere și cidru, yum!, supă de păstârnac cu mere, yum!, etc. Nu vă feriți de mere în mâncare, experimentați măcar o combinație de-asta.

Carnea gătită e foarte versatilă. În funcție de ce e, o puteți recicla în salate, o puteți trata ca pe un mezel (luați cu pâine, muștar, legume), poate fi revigorată cu un sos nou (de muștar, de roșii, de ce vreți voi).

Din resturi de pește puteți face fishcakes, un fel de chiftele de pește, eu le fac la cuptor că miros, mizerie, nu mulțumesc. Blenduiți peștele gătit cu niște cartof fiert, ceapă verde, usturoi, condimente, verdețuri, ou, e voala! Merg bine cu salată, hrean etc.

Niște ficat gătit acu’ o zi două merge recondiționat într-un pate simplu. Cu unt, miresme, piper, nu vă bateți capul prea tare că oricum e bun.

Pătrunjelul, busuiocul, chiar și rucola, odată trecute de prima tinerețe, pot fi transformate de un minirobot într-un dressing, un sos sau un pesto pripit. Dacă aveți roșii uscate de-alea conservate în ulei de care vreți să scăpați, iată un prilej.

Spanacul ofilit se trage la tigaie cu unt și usturoi, poate fi o bază excelentă de scrambled aau omletă. Tot spanac obosit se poate arunca la final în mâncare la oală - tocană, currry…

Mai sunt și alte idei, acesta a fost un început”, a scris Ana Naie pe contul de Facebook Ana Naie - Food Coach.