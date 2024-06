David Popovici s-a calificat pe primul loc în finala de 200 m liber la Campionatele Europene de Natație

Update: David Popovici s-a calificat în finala Campionatelor Europene de Natație, la proba de 200 de metri liber, obținând cel mai bun timp. Acesta va lua startul pe culoarul 4 în finala de mâine.



Popovici, care a câştigat miercuri titlul european la 100 m liber ieri, a concurat în a doua semifinală astăzi.

Prima semifinală a fost câștigată de Velimir Stjepanovic, cu 1 minut și 47,12 secunde, urmat de Antonio Djakovic, cu 1 minut și 47,31 secunde.

Semifinalele au avut loc în această seară, la orele 19:41 și 19:46, iar finala este programată pentru vineri, la ora 19:36.

Sportivul a declarat ieri, după ce a câștigat aurul la proba de 100 m liber, că "(...) am încercat să plec mai tare decât în calificări și semifinale. L-am întrebat pe domnul Adi dacă ar fi o greșeală și dacă e normal să îmi fie frică. Mi-a zis să nu îmi fac griji, nu se va întâmpla nimic. Mi-a zis să încerc să plec cât de tare pot. Am plecat cât de tare am putut, am întors cu al doilea cel mai rapid sprint din istorie, așa cred. Dacă nu chiar primul. Trebuie să am mai multă încredere în mine. Eu pot! Nu mă așteptam la timpul ăsta. Nu mă gândeam la medalie. Mi-ar fi plăcut să câștig aurul, era undeva în spatele minții. Singurele obiective au fost să plec rapid, să îmi iasă elementele tehnice și să mă întorc și mai tare. Atât!"

David Popovici a reușit să se califice în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul European de Natație desfășurat la Belgrad, înregistrând cel mai bun timp.

Sportivul, antrenat de Adrian Rădulescu, a dominat seriile probei de 200 de metri liber, terminând cu un impresionant timp de 1 minut și 45,44 de secunde.

De asemenea, Mihai Gergely, un alt înotător român, a participat în serii și s-a clasat pe locul 58, cu un timp de 1 minut și 57,40 de secunde.

