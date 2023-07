Sportivul român David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia).

Acesta s-a clasat pe locul 2 în semifinale și astfel s-a calificat în finală cu al 5-lea timp.

David Popovici va începe cursa de mâine având al 5-lea timp, (47,66s), după Matthew Richards (47,47s), Kyle Chalmers (47,52s), Zhanle Pan (47,61s) și Nandor Nemeth (47,62s), conform GSP.ro.

David Popovici, locul 4 la 100 de metri liber

Reamintim că ieri, în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka, David Popovici s-a clasat pe locul 4.

„Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut.

Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru“, a spus sportivul David Popovici la finalul cursei.

