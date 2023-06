Desigur, este o metaforă. Corect spus ar fi că furia pe care Traian Băsescu i-a provocat-o lui Bogdan Ivan Gruia l-a făcut pe social-democrat să intre în politică. Mai precis, Bogdan Ivan Gruia (PSD), cel mai tânăr ministru din Guvernul Ciolacu, a fost enervat de o frază spusă de Traian Băsescu. Astăzi a ajuns ministru al Digitalizării.

„Sunt cel mai tânăr deputat social-democrat din Transilvania. Am intrat în politică la 18 ani și un pic. Am intrat în PSD pentru că simțeam atunci o revoltă profundă față de Traian Băsescu. Spusese, la un moment dat, că școala românească produce doar tâmpiți. Nici eu, nici colegii mei de generație n-am simțit că ni se potrivește titulatura. Prin urmare, cred că vocea noastră, a tinerilor, trebuie auzită, și așa am intrat în PSD. Nu m-am gândit niciodată, atunci când am intrat în PSD, că la 29 de ani voi ajunge să depun jurământul în Camera Deputaților. Mă onorează foarte tare acest lucru pentru că nu sunt acolo pe persoană fizică, ci sunt și ca vocea unei generații. Nu sunt în calitate de persoană fizică. Mă bucur că, la 18 ani, am făcut pasul spre politică”, a zis Bogdan Ivan Gruia (PSD), cel mai tânăr ministru din Guvernul Ciolacu, la „Generația schimbării”, emisiune realizată de Narcis Neagoe pe DC News și DC News TV. Declarațiile au fost făcute acum trei săptămâni.

De altfel, este primul interviu acordat în presa națională. Emisiunea „Generația schimbării” își propune să aducă tineri politicieni, liderii de mâine, în prim-plan.

Bogdan Ivan Gruia (PSD) a spus că mentorul său este Radu Moldovan, vicepreşedinte PSD, șef al filialei Bistriţa-Năsăud și influent lider al partidului. De asemenea, în cadrul interviului, ne-a zis că a lucrat și în presă.

Cine este Bogdan Ivan Gruia

Bogdan Ivan s-a născut la 24 martie 1991.



A urmat cursurile Facultăţii de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, specializarea Administraţie publică (2009-2012), fiind licenţiat al acestei facultăţi. A urmat apoi un masterat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice (2012-2014).



Student doctorand la Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Bucureşti (din 2016), tema tezei de doctorat fiind „Aspecte ale specificului organizaţional al României. Modele socio-organizaţionale de actualizare a politicilor de resurse umane în rândul funcţionarilor publici".



A fost consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (2012-2020), precum şi expert elaborare strategii în cadrul proiectului „Dezvoltarea de strategii şi politici pentru a acorda şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile" finanţat prin Granturile SEE 2009-2014, Programul RO10 - CORAI (2015-2017).



La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.6 Bistriţa-Năsăud din partea Partidului Social Democrat (PSD), fiind validat în funcţie la 21 decembrie 2020.



Este membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului; vicepreşedinte (din febr. 2021) şi secretar (2020 - febr. 2021) al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; membru al Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor pentru automatizare şi viitorul muncii.



Membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită (până în iun. 2022), al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă (din iun. 2022), al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Senegal şi al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Letonia.



Alte activităţi: Proiect de cercetare ştiinţifică „Impactul reformei administrative asupra funcţiei publice", proiect realizat în cadrul proiectului strategic PODSRU/86/1.2/S/60072, „Creşterea calităţii programelor de masterat în Administraţia Publică" cu finanţare prin bursa de cercetare ştiinţifică de la Uniunea Europeană prin intermediul FSE 2011; Curs de specializare DIRECTOR DE PROGRAM (Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) (2012); Participare la Academia Europeană pentru tinerii lideri politici - organizată de Centrul Român pentru Politici Europene şi OMV Petrom România (2013); Fondator al Asociaţiei filantropice „Împarte Bucurie" (www.ImparteBucurie.ro) (2016); Participare cu lucrare la Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Sociologilor din Europa (Universitatea Metropolitană din Manchester, Marea Britanie) (2019).

VEZI ȘI: Îl recunoști? Indiciu: E personajul zilei - https://www.dcnews.ro/il-recunosti-indiciu-e-personajul-zilei_919776.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News