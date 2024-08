Darius Olaru, prima reacție după ce FCSB s-a calificat în Europa League

Reporter (RTV): Alături de mine - Darius Olaru, căpitanul FCSB. Cum s-a simțit din teren acest meci? Am văzut un meci destul de echilibrat, un gol care a venit pe final și a dus bucurie mare.

Darius Olaru: Bună seara, da, o partidă foarte dificilă, știam că ne va aștepta acest lucru. Ne bucurăm că am reușit să marcăm pe final și că am reușit să ne calificăm.

Reporter (RTV): Acum veți merge mai departe, după șapte ani veți ajunge în grupele Europa League cu câțiva oponenți foarte mari. Sunteți pregătiți să faceți față?

Darius Olaru: Trebuie să fim pregătiți, am muncit pentru asta nu numai acum două luni cât ne-am pregătit, cât și anul trecut, pentru că de asta am câștigat campionatul, pentru calificări de acest gen și ne bucurăm, ne bucurăm că am reușit să ajungem aici.

Reporter (RTV): Cum veți petrece în seara asta?

Darius Olaru: Nu știu dacă avem timp de petrecere, din păcate în trei zile ne așteaptă un meci la fel de dificil în campionat, unde nu o ducem prea bine. Cumva mi se pare că pentru asta am suferit în aceste meciuri de campionat - pentru o seară ca aceasta.

***

FCSB și LASK Linz s-au întâlnit, joi, în returul play-off-ului Europa League, într-un meci de senzație pe Stadionul Steaua.

Meciul s-a încheiat cu scorul final de 1-0. FCSB s-a calificat în faza ligii. Pe Stadionul Ghencea au fost prezenți peste 21.000 de suporteri.

Citește tot ce s-a întâmplat în meciul istoric aici: FCSB a câștigat cu 1-0 împotriva echipei LASK Linz în returul play-off-ului Europa League, asigurându-și calificarea în faza grupelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News