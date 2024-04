Danielle Collins, al doilea trofeu consecutiv. Premieră pentru sportiva care și-a anunțat retragerea din circuit

Danielle Collins (30 de ani) s-a impus în finala turneului WTA 500 de la Charleston, în fața rusoaicei Daria Kasatkina (locul 11 WTA), scor 6-2, 6-1, bifând astfel și o premieră a carierei sale, pe care vrea sî o încheie în acesta an.

Astfel, Collins a obținut al doilea trofeu consecutiv, după cel de la WTA 1.000 Miami Open, unde a pierdut un singur set, reușit să ”lege” 13 victorii consecutive.

Confruntarea din finala de la duminică nu a avut istoric, Kasatkina a părut că nu a găsit vreun răspuns pentru agresivitatea americancei, care a reușit în primul set de trei ori mai multe lovituri câștigătoare decât adversara (19 la 6), iar raportul de forțe s-a menținut și în setul secund.

Collins s-a desprins la 4-0, iar jocul a indicat faptul că balanța era înclinată spre victoria americancei, asta deși am văzut atâtea meciuri ”întoarse” de la acest scor în set, inclusiv în setul decisiv. Partida s-a încheiat cu scorul de 6-2, 6-1 pentru sportiva americană.

