Dani Mocanu a făcut 600.000 de dolari pe TikTok, dar nu s-a putut bucura de ei, pentru că l-a vizitat ANAF-ul / video

Cunoscutul manelist Dani Mocanu a dezvăluit, în cadrul podcastului Aneimaria Prodan, câți bani a făcut pe TikTok în timp ce se afla în arest la domiciliu. Cu toate acestea manelistul nu s-a putut bucura de bani, pentru că la scurt timp a fost vizitat de ANAF.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni. Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare. S-au făcut bani.

Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00”, a mărturisit Dani Mocanu la podcastul Anei Maria Prodan.

CITEȘTE ȘI - Nicolae Guță a făcut 25.000 de dolari în 5 ore de dedicații pe TikTok / video viral

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News