”Dăncilă, cea înjosită, călcată în picioare, înjurată, cu mult peste Lasconi”. Crin Antonescu: E pedeapsa lui Dumnezeu/ Nu mai e nicio limită

Crin Antonescu aseamănă cursa pentru Cotroceni cu niște ”haite care latră unii la alții” și afirmă ”convulsiv”: ”al nostru va ieși președinte”, fără argumente. Referindu-se la Marcel Ciolacu, Crin Antonescu este uimit că am ajuns să discutăm la alegerile prezidențiale despre ”n-am furat, n-am dat în cap”. Vorbind despre PNL, fostul lider liberal afirmă: ”acolo mă doare inima”. Referindu-se la Elena Lasconi, Crin Antonescu consideră că e ”pedeapsa lui Dumnezeu”.

”În România, mai ales în București, există un nucleu electoral zis-așa de dreapta, adică anti-PSD-ist. Dom`ne, am făcut parte din el, mă consider ca făcând parte din el, am avut războaie. Dom`ne, oamenii ăștia, cu toată pletora de jurnaliști, deontologi, titani, au susținut cu înverșunare ”săriți să nu pună mâna comuniștii, nenorocitul de Năstase e corupt, să vină Băsescu”. L-au susținut pe Băsescu o dată. În 2009, ”săriți că vin mogulii, derbedeii”, a ieșit Băsescu. ”Iohannis, că uite Dăncilă” - Dăncilă! Dăncilă e mult peste Ciucă și Lasconi. Afirm asta: candidatul Viorica Dăncilă știa ce-i Consiliul de Securitate, știa... nu aș fi votat-o, n-am votat-o, dar, dacă fac o comparație, apropo de cât a fost înjosită, călcată în picioare, înjurată, simt că e datoria mea să o spun. Acum, țipă iar din gură de șarpe cu dreapta asta, ca și când n-ar fi fost la putere de 50 de ani. Și au doi candidați, Ciucă și Lasconi, punct” a spus Crin Antonescu, în emisiunea lui Marius Tucă Show.

Cu privire la Mircea Geoană, el consideră că ”nu mai e nicio limită”, comentând ceea ce a susținut Elena Lasconi, cu ferma de trolli: nu m-ar mira ca mâine să apară că el a pus bomba de la Arad. ”Ce clarificări să facă Geoană? Fă-le tu dacă ai dovezi” consideră Crin Antonescu.

