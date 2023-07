Dana Budeanu plângea în direct: „Gabriela Firea are o obsesie reală cu bătrânii. Are o chestie așa, nu știu...” Azi i se cere demisia

Astăzi, există persoane care îi cer demisia Gabrielei Firea, ministrul Familiei, în contextul cu azilele groazei.

În 2020, Dana Budeanu a început să plângă, în direct, la Antena 3 CNN, în emisiunea lui Mihai Gâdea și spunea că Gabriela Firea este fascinată de bătrâni.

Creatoarea de modă a vorbit despre tatăl său. În momentul în care a vorbit despre acesta, a început să plângă. Motivul? Și-a amintit când l-a văzut pe tatăl ei cu masca de protecție, lucru care a spus că o doare extrem de mult. De asemenea, a ținut să precizeze că Gabriela Firea are o obsesie pentru vârstnici, „în ideea că îi respectă foarte mult”.

”Nimeni nu vorbește despre bătrâni! Gabriela Firea are o obsesie reală cu bătrânii. Are o chestie așa, nu știu. Și eu la fel am. Tatăl meu are 88 de ani. Nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine în toate cele. Am o sensibilitate... nu pot să văd oameni în vârstă, acum, cu măști care abia merg și care sunt atât de batjocoriți”, a zis Dana Budeanu.

Apoi, au năpădit-o lacrimile, în direct, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

”M-am gândit la tata. Atât. M-am gândit la tata când l-am văzut prima dată cu mască în fața casei. Pentru mine a fost... nu știu. Arăta ca un bolnav... Nu mă doare... înțeleg perioada, asta e. Nu suport bătaia de joc la adresa bătrânilor. O nație care nu-și respectă bătrânii este zero! Am trăit șase ani în Marea Britanie unde acea nație are un cult pentru cei în vârstă. Nu e vorba că-i respectă, ci îi adoră, îi venerează, îi protejează.

Este un semn de civilizație. Noi suntem, de fapt, bătrânii pe care îi avem. Mi se pare strigător la cer că, în această perioadă, au fost terorizați. Bătrânii au trecut prin foarte multe lucruri. Sunt unii, cum este tata, care au prins războiul. Au trecut prin enorm de multe și sunt la sfârșitul vieții și trec și prin asta... Autoritățile din orice țară ar trebui să facă totul nu neapărat pentru a-i proteja, ci pentru a le induce un sentiment de siguranță. Oricum le este frică pentru că nu au medicamentul nu știu care, că li se termină banii la jumătatea lunii, că nu mai au putere, că nu mai au speranță...”, a mai zis Dana Budeanu, în 2020.

Consilierea Gabrielei Firea s-a suspendat din funcție după scandalul cu azilele groazei

Consilierul ministrului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ligia Gheorghe, a cerut vineri suspendarea contractului său de muncă pe durata desfăşurării anchetei privind centrele de bătrâni din Voluntari, informează reprezentanţi ai ministerului.



„Pentru a nu afecta percepţia publică privind activitatea ministrului Gabriela Firea şi a ministerului, doamna G. L. a solicitat astăzi (vineri. n.r.) suspendarea contractului de muncă pentru funcţia de consilier al ministrului, pe perioada desfăşurării anchetei. Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse susţine eforturile autorităţilor de a cerceta faptele regretabile din căminele de bătrâni şi consideră că, acolo unde sesizările se confirmă, persoanele care se fac vinovate trebuie să răspundă în faţa legii. Orice fel de abuz asupra unor oameni, în special asupra unor persoane fără ajutor, este inacceptabil. Este intolerabil orice act de cruzime asupra unor bătrâni şi nu putem fi de acord cu astfel de comportamente", au transmis reprezentanţii ministerului.



Aceştia au subliniat că Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse nu are atribuţii pentru acreditarea şi/sau controlul căminelor de bătrâni şi/sau a centrelor pentru persoane cu dizabilităţi, domeniul de activitate al centrelor anchetate, îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilităţi, nefiind printre în atribuţiile ministerului.



„De asemenea, ministrul Gabriela Firea nu are implicare în acest caz şi nu a avut cunoştinţă despre activitatea centrelor menţionate în această anchetă. Facem menţiunea că situaţia juridică a doamnei G. L. nu s-a schimbat, având în continuare calitatea de martor în această anchetă. Doamna G.L., care a avut legături cu asociaţia din dosar o scurtă perioadă şi pe o funcţie onorifică, dar nu a lucrat niciodată la căminele de bătrâni şi nici nu a cunoscut activitatea acestora, a pus la dispoziţia organelor de cercetare toate informaţiile pe care le deţine şi este în continuare la dispoziţia instituţiilor pentru a oferi explicaţiile necesare", a subliniat sursa citată.

