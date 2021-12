Dan Barna, poză cu bebelușul sub brad: Dan Damian trăiește prima sa poveste de Crăciun

Este primul Crăciun pe care îl petrece din această postură. Politicianul a postat, pe Facebook, o fotografie în care apare bebelușul său sub brad. „E seara de Crăciun. E pentru foarte mulți dintre noi seara cea mai personală și mai despre familie dintre toate sărbătorile de peste an. E seara în care colindăm sau suntem colindați. Pentru mine și soția mea acesta este primul Crăciun în care nu am mai făcut bradul doar pentru noi ci mai ales pentru fiul nostru Dan Damian care traieste azi prima sa poveste de Crăciun. Crăciun fericit români, oriunde sunteți cu familia, la colindat, împreună , în gând sau în suflet”, a scris Dan Barna pe Facebook.

VEZI ȘI: Dan Barna, la tăierea porcului. Video când curăţă şoriciul şi bea ţuică fiartă

Dan Barna s-a filmat la tăierea porcului.

Dan Barna (USR) a postat pe Facebook o filmare făcută un curtea unui gospodar, acolo unde a participat la tăierea porcului. Barna arată cum participă la toate cele: la punerea paielor pe porc pentru a fi pârlit, la curăţarea şoriciului cu cuţitul şi peria, dar şi la savurarea unei ceşti cu ţuică fiartă.

Iată ce a scris Dan Barna pe Facebook:

"În copilărie, de Ignat, eram negreșit la bunici. Pentru ei tăierea porcului era un moment esențial în pregătirile pentru Crăciun. Atmosfera era ca în mai toate casele în care această tradiție e păstrată: multă voie bună și sarcini judicios împărțite de gospodarul în a cărui curte te aflai. Noi, copiii, mârâiam întâi dimineața de frig și de trezit devreme, dar odată activați ajutam cu ce puteam, comentam curioși și încercam, nu întotdeauna cu succes, să nu stăm în calea adulților. Și mai erau distracțiile momentului: călăritul porcului, bășica umflată - cu boabe de porumb în ea ca să zornăie, competiția între copii ca să prinzi niște ureche crocantă sau coada și alte năzbâtii cu șorici.

După ce bunicii mei n-au mai fost, n-am refuzat niciodată o invitație de a lua parte la tradiția Ignatului. Pentru că de fiecare dată, în astfel de ocazii, se păstrează viu un spirit de comunitate și familie. Și nimic nu e mai important decât sentimentul că aparții unei comunități și unei familii cu care împarți bune și rele.

Așa a fost și azi la Gârbovi, Ialomița, unde alături de câțiva colegi și prieteni, în curtea gospodarului locului Vasile Popa, am avut bucuria să contribuim, în mod firesc, la păstrarea unei tradiții la care ținem cu toții." Vezi aici video.

