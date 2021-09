Dacian Cioloș spune că PNL șicanează USR-PLUS.

”Ce face PNL acum, încercând să ne pună o etichetă falsă în ceea ce privește AUR, este o șicanare. Știm cu toții că nu e vorba de o colaborare între noi și AUR, dar se insistă pe această idee pentru a ne șicana și a ne face să dubităm propriul nostru comportament și propriile decizii. Nu are nimic de-a face cu realitatea și cu sursa crizei politice și, de aceea, e o minciună, e praf aruncat în ochii publicului. Din păcate, e și un gest lipsit de decență, de genul celor care se regăsesc permanent în politica românească, unde să fii „șmecher” e o calitate și de aceea a devenit singura unitate de măsură. Cred că reîntoarcerea la decență nu este o naivitate, ci un deziderat politic.

Consider că publicul, cetățenii, votanții trebuie să pună presiune pe politicieni și trebuie să îi forțeze să se comporte decent. În lipsa acestei presiuni, vom auzi tot mai multe minciuni și ne vom preface cu toții că ele sunt reale doar pentru că servesc un interes de moment. În ceea ce mă privește, nu am niciun gând de a renunța la decență în activitatea mea politică, indiferent cât de multe prejudicii îmi va aduce pe termen scurt. Pe termen lung, sunt convins că decența va învinge și vă puteți convinge de adevărul acestor spuse dacă veți număra politicienii români din ultimii 30 de ani care au trecut testul timpului prin spusele și faptele lor. Aproape niciunul”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

Klaus Iohannis va avea, luni, o întâlnire cu premierul Florin Cîţu pe tema crizei guvernamentale, a informat Administraţia Prezidenţială





Potrivit sursei citate, întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 12,30.



Săptămâna trecută, miercuri, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Stelian Ion, în contextul discuţiilor pe marginea Programului 'Anghel Saligny', decizie acceptată de preşedintele Klaus Iohannis. Stelian Ion a afirmat că revocarea sa din funcţie are şi "un substrat nevăzut", legat de concursurile pentru conducerea unor Parchete.



Vineri, moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi!", semnată de 122 de parlamentari de la USR PLUS şi AUR, a fost depusă la Parlament.



Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, sâmbătă, USR-PLUS să revină la masa dialogului în coaliţie, arătând că "noua alianţă creată în aceste zile între USR PLUS şi AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă ţara noastră".