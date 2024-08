"Dacă într-o zi nu înveţi nimic, este o zi pierdută". Marcel Ciolacu, turul mănăstirilor și un "vis împlinit" la Buzău

"Dacă într-o zi nu înveţi nimic, este o zi pierdută"

Astăzi, prim-ministrul a participat la sfințirea picturii din Catedrala Copiilor, cu hramul Sfântul Mucenic Sava și Sfinții Martiri Brâncoveni, unde, la finalul ceremoniei, a afirmat că "dacă într-o zi nu înveţi nimic, este o zi pierdută". Marcel Ciolacu a fost prezent la slujbele oficiate de un sobor de preoți, conduși de Înalt Prea Sfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Cu această ocazie, Ciolacu a menționat că în urmă cu 20 de ani, când s-a dat avizul pentru construirea catedralei, el era membru în consiliul local al municipiului Buzău.

"A fost Cuvântul Înaltpreasfinţitului. Este o vorbă, dacă într-o zi nu înveţi nimic, este o zi pierdută. Înaltpreasfinţia Sa, prin cuvântul luat, ne-a învăţat foarte mult, înseamnă că este o zi câştigată. Sunt 20 de ani.... Eram consilier, membru al Comisiei de urbanism, când s-a eliberat autorizaţia de construcţie pentru Bisericuţa Copiilor, cu domnul Viorel Constantinescu, care era preşedintele Consiliului Judeţean şi inginerul catedralei, Constantin Boşcodeală era primar în acel moment. Nu este o minune, este un vis împlinit după 20 de ani de muncă şi mă bucur mult", a declarat premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Cu prilejul hramului catedralei, premierul Marcel Ciolacu a primit Ordinul "Sfântul Mucenic Sava de la Buzău" clasa I din partea ÎPS Ciprian, precum şi alte articole bisericeşti.

Coaliția, la răscruce

Joi, mii de persoane au participat la ceremoniile organizate de Ziua Marinei pe faleza din fața Comandamentului Flotei. Printre cei prezenți s-au numărat președintele Klaus Iohannis, alături de liderul PNL Nicolae Ciucă și miniștrii Cătălin Predoiu și Angel Tîlvăr. Soția președintelui Klaus Iohannis nu a fost prezentă la eveniment.

În urmă cu un an, la eveniment au fost prezenți atât președintele Klaus Iohannis, cât și liderul PNL, Nicolae Ciucă, alături de premierul Marcel Ciolacu. Totuși, anul acesta, drumurile lor s-au despărțit.

Anunțul privind prezidențialele ar putea veni după "turul mănăstirilor"

De asemenea, zilele acestea este așteptat și un anunț al premierului privind posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale. Marcel Ciolacu spunea, săptămâna trecută, că a stabilit cu colegii săi că acest lucru nu va fi aflat de pe Facebook sau de la televizor.

"Am stabilit cu colegii mei că o eventuală candidatură a mea nu o vor afla nici pe Facebook, nici la televizor, în primul rând va fi discutată în interiorul partidului”. El a precizat că "va discuta cu fiecare în parte la telefon”. "Am această datorie de a avea discuţii pentru că sunt preşedintele Partidului Social Democrat şi am anunţat că voi candida pentru un nou mandat. Vom stabili cu colegii când, lăsaţi-mă întâi să stau de vorbă cu fiecare coleg în parte”, mai spunea Ciolacu.

