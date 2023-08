Dacă ești fumător, poate a venit timpul să faci o schimbare. Incredibila mișcare din industria produselor cu nicotină

Marile companii de tutun și produse cu nicotină pun la dispoziția consumatorilor adulți un portofoliu variat de produse care nu ard tutunul și care este adaptat la nevoile în continuă schimbare ale consumatorilor. Am aflat mai multe despre acest subiect de la Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT, în cadrul celei de-a cincea dezbateri „Reducerea riscurilor asociate fumatului și rolul dispozitivelor care nu ard tutunul” din cadrul campaniei „Cum reducem riscurile din viața de zi cu zi, organizate de DC Media Group, trust din care fac parte DC NEWS, DC NEWS TV, DC Business, Defense România, DC Medical, Stiri Diaspora, Spectacola, Radio DC News și Astrosens.

Portofoliul BAT include o gamă largă de produse cu risc redus*

„Portofoliul BAT conține o varietate de tipuri de produse diferite, pentru diferite tipologii de consumatori. Prin urmare, încercăm să oferim consumatorilor cât mai multe opțiuni alternative la fumat. Dacă analizați portofoliul nostru, avem produse care încălzesc tutunul, precum glo**, avem țigări electronice și produse cu nicotină pentru uz oral. Aceasta înseamnă o gamă largă de opțiuni și oportunități, totodată, pentru consumatorii adulți de a alege ce funcționează cu adevărat cel mai bine pentru ei. Iar rezultate sunt deja vizibile. În acest an am ajuns la 24 de milioane de utilizatori ai produselor cu risc redus* din portofoliul BAT. Și continuăm către atingerea obiectivului ca 50 de milioane de adulți să consume produsele noastre cu risc redus* până în 2030”, a spus Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

Din perspectiva sustenabilității, ce înseamnă pentru mediu utilizarea produselor care nu implică arderea tutunului?

„BAT are un angajament solid față de mediu, iar acesta este vizibil prin tot ceea ce facem. Suntem foarte implicați în reducerea utilizării materialelor plastice în cadrul operațiunilor noastre. Analizând portofoliul nostru, 92% dintre produsele și ambalajele BAT pot fi reciclate, reducând impactul asupra mediului asociat cu utilizarea gropilor de gunoi”, a mai zis specialistul.

Mesajele cheie pentru autoritățile care reglementează noile categorii de produse

„Mesajul cheie pentru autorități continuă să fie acela că reglementarea produselor din tutun și nicotină devine sustenabilă când ia în considerare potențialul real de reducere a riscurilor reprezentat de ceea ce noi numim noile categorii, produsele noastre cu risc redus*. Este nevoie ca aceste produse să fie reglementate într-un mod care să reflecte potențialul lor de reducere a riscurilor comparativ cu fumatul”, a adăugat Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

Și pentru că lumea din jur evoluează, la fel și sectorul tutunului, care este într-o continuă transformare, am aflat că urmează și alte inovații: „Din punct de vedere al inovației, continuăm să lucrăm intens pentru a face din produsele noastre cu risc redus* o alternativă satisfăcătoare la fumat. Continuăm să dezvoltăm arome și produse care să vină în întâmpinarea consumatorilor și să ne îndeplinim angajamentul asumat în acest sens”.

Când vorbim despre transformarea acestei industrii, se investește foarte mult în știință

„Peste 1.500 de oameni de știință lucrează în centrele globale de cercetare și dezvoltare ale companiei și avem, de asemenea, un plan de investiții susținute în cercetare și generarea de date științifice și dezvoltarea de produse cu risc redus* la nivel global. Cred că acțiunile noastre în această direcție vorbesc de la sine și abordăm foarte serios aceste obiective, fiind cu adevărat dedicați călătoriei noastre de transformare. Toți acești oameni de știință provin dintr-o varietate de domenii de activitate. Avem oameni care provin din FMCG, cu experiență în dezvoltarea de dispozitive electronice, în tehnologie, experți din mediul academic, oameni cu pregătire medicală. Există, de asemenea, un grup incredibil de variat de profesioniști în cercetare, dedicați dezvoltării portofoliului nostru de produse cu risc redus*”, a mai zis expertul.

Cum se schimbă lumea și cum se adaptează BAT la aceste transformări

„Este într-adevăr o perioadă de transformare incredibilă. Eu lucrez în cadrul organizației de doisprezece ani. Când m-am alăturat grupului, BAT era doar o companie tradițională de produse din tutun, iar țigările electronice tocmai ce apăruseră, nimeni nu știa nimic despre ele sau ce impact puteau să aibă cu adevărat. Iar acestea au avut un rol fundamental în cariera mea, totul este acum incredibil de diferit. În prezent avem țigări electronice, avem produse care încălzesc tutunul, avem produse cu nicotină pentru uz oral. Niciunul dintre aceste produse nu a existat în trecut pentru consumatori, așa cum se întâmplă azi. Este un proces de transformare incredibil, care reflectă modul în care lumea în general s-a schimbat, mai ales atunci când vezi cum aceste tehnologii cu adevărat revoluționare au schimbat modul în care ne raportăm azi la tot. Și cred că portofoliul BAT reflectă aceeași schimbare globală”, a mai zis Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

Ce înseamnă „un viitor mai bun”: care sunt obiectivele BAT pentru următorii ani

„Cred că „un viitor mai bun” (A Better Tomorrow™) reflectă de fapt tot ceea ce încercăm să realizăm: să convingem fumătorii să înlocuiască țigările cu produse care pot reduce riscurile asociate fumatului. Și acest obiectiv definește întreaga strategie a companiei, modul de lucru și abordarea tuturor activităților pentru alegerea direcției corecte în îndeplinirea acestui angajament de a oferi consumatorilor adulți o oportunitate de reducere a riscurilor”, a conchis Summer Hanna, Head of Scientific Regulatory Engagement în cadrul BAT.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

**(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News