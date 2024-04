Cutremur cu magnitudine de 4,8 în New York și New Jersey. Adâncime de 10 kilometri. UPDATE: Tunel important, închis pentru verificări

A avut loc un cutremur cu magnitudine de 4,8 în New York și New Jersey.

UPDATE: Institutul geologic al SUA, U.S. Geological Survey, a actualizat magnitudinea cutremurului la 4,8.

La sediul Organizației Națiunilor Unite din Manhattan, directorul general al organizației ”Save the Children” a încetat brusc să se adreseze Consiliului de Securitate al ONU cu privire la conflictul dintre Israel și Gaza.

"Faceți pământul să se miște", a glumit trimisul palestinian la ONU, Riyad Mansour.

Administrația Federală a Aviației a SUA (FAA) a anunțat companiile aeriene că se pot aștepta ca zborurile de la aeroporturile din New York să fie reținute până la prânz din cauza cutremurului și să înregistreze întârzieri de 30-45 de minute. Unele zboruri cu destinația New York au fost redirecționate către alte aeroporturi, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.

"Operațiunile de trafic aerian sunt reluate cât mai repede posibil", a precizat FAA.

Tunelul Holland, unul dintre cele trei pasaje majore ale râului Hudson între New York și New Jersey, va fi închis temporar pentru inspecție, a anunțat Autoritatea Portuară din New York și New Jersey.

Guvernatorii din New York și New Jersey au postat pe platforma de socializare X că pregătesc intervenții de urgență. Primarul orașului New York, Eric Adams, a fost informat și nu au existat rapoarte imediate privind "impacturi majore", a precizat biroul său pe X.

Cutremurul de vineri le-a amintit unor locuitori de cutremurul din 2011, cu magnitudinea de 5,8 grade, produs în Virginia, care a provocat evacuări în New York, inclusiv la Primărie, și a provocat pagube la Washington.

UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 grade s-a produs vineri dimineață în regiunea New York, potrivit U.S. Geological Survey, zguduind clădiri și surprinzând locuitorii dintr-o zonă care rareori se confruntă cu o activitate seismică notabilă.

Epicentrul cutremurului a fost în apropiere de Whitehouse Station, New Jersey, a precizat USGS. Nu au fost raportate imediat pagube.

Centrul Seismologic European Mediteranean a măsurat inițial cutremurul la o magnitudine de 5,5 grade pe scara Richter.

Cutremurul a fost resimțit în întreaga regiune, inclusiv în New York, New Jersey, nordul Pennsylvaniei și vestul statului Connecticut, conform agenției Reuters și rețelelor de socializare.

Charita Walcott, o rezidentă în vârstă de 38 de ani din cartierul Bronx din New York, a declarat că seismul a fost resimțit "ca o bubuitură violentă care a durat aproximativ 30 de secunde sau ceva de genul".

"A fost ca și cum ai fi fost într-un cerc de tobe, acea vibrație", a spus ea.

Știre inițială: Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a lovit în New York și New Jersey, a anunțat vineri Centrul Seismologic European Mediteranean.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat sursa citată, conform Reuters.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News