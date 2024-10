Cum vede Geoană viitorul PNL dacă Ciucă nu intră în Turul II și pe cine și-ar lua aliați dacă ajunge președinte. A dat și nume, în direct la DC News

Răzvan Dumitrescu și Roxana Neagu, redactor-șef DC News, l-au avut ca invitat la "Ce Se Întâmplă" pe Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Un segment de discuție a plecat de la declarația recentă a lui George Becali, candidat AUR la alegerile parlamentare, care a stârnit controverse. Întrebat pe cine ar susține într-o finală Ciolacu – Ciucă, Becali a replicat: "Îți dau și eu un răspuns cum a dat Rareș Bogdan, niciodată PSD, dar Simion intră în turul 2!"

„Eu am vorbit cu el și eu i-am spus, bă, în turul 2, dacă intră Simion, voi îl susțineți pe Simion, dacă intră Ciucă, susținem noi pe Ciucă. Așa a fost convenția. Când l-a întrebat presa, el n-a vrut să ia în calcul – vezi, Doamne! – că ei susțin, cum am vorbit noi, pe Simion în turul 2. El a spus politicianist, diplomat, inteligent, domne`, niciodată PSD, dar Ciucă intră în turul 2, nepronunțând cuvântul Simion dacă intră în turul 2. Adică astea sunt niște chestii, șmecherii d-ale lor, care mie nu îmi plac”, a adăugat omul de afaceri.

"Văzând pericolul care ni se pregătește - această înțelegere Ciolacu-Simion..." - s-a lansat în discuție Mircea Geoană.

Răzvan Dumitrescu l-a întrerupt: Apropos de această înțelegere pe care o reclamă PNL, o reclamați dvs., o reclamă și alții - cred că și USR - a ieșit Gigi Becali care a povestit că a vorbit cu Hrebenciuc care, la un moment dat, i-a zis "să-l băgăm pe Simion în Turul II". Tot Becali a povestit că a vorbit cu Rareș Bogdan care i-a spus că dacă Simion intră în Turul II, PNL îl va vota pe Simion, împotriva lui Ciolacu, "100%". Acum nu știu dacă Becali spune adevărul sau nu, dar Rareș Bogdan a confirmat că a avut discuția, însă a zis că a zis-o în glumă, cumva, că-l susține pe Simion. Eu vă mărturisesc că nu mai știu să deosebesc glumele de realitate în acest moment. Și vă întreb cu vedeți dvs. declarațiile astea? Cum vedeți declarația prim-vicepreședintelui PNL că dacă Simion intră în Turul II cu Ciolacu, PNL votează Simion.

Mircea Geoană a comentat: Nu știu... cred că întrebarea nu este pentru Rareș Bogdan. Cred că pe dl. Becali poți să-l acuzi de orice, dar nu de faptul că nu spune ce știe. Adică e cunoscut drept un om care chiar spune ce crede. Întrebarea de fond este ce PNL-ul în condițiile în care dl. Ciucă nu intră în Turul II și care este viitorul acestui partid important din România. Și o spun cu o preocupare democratică legitimă. Nu-mi este indiferent ce face centru-dreapta din România cum nu-mi e indiferent ce face centru-stânga din România, nici ce face PSD-ul, nici ce face PNL-ul, nici ce face USR-ul. Apropos de USR, vorbind despre oameni competenți pe care i-aș vedea "recuperați acasă" - doamna Anca Dragu, de exemplu, care a fost un ministru de Finanțe de excepție - este guvernatorul Băncii Centrale de la Chișinău, USR-ul are mulți oameni competenți. Și trebuie să se gândească și dânșii: dacă doamna Lasconi nu intră în Turul II ce vor face?

Deci problema liberalilor nu este discuția domnului Rareș Bogdan cu domnul Becali, ci este faptul că sunt într-o situație limită. Pentru că dacă scenariul activ între Marcel Ciolacu și George Simion se întâmplă, la o săptămână după, fără candidat în Turul II, PNL-ul va fi într-o situație extrem de ingrată. Și-atunci întrebarea este ce face PNL-ul, nu ce face Rareș Bogdan.

Geoană: "Am mulți prieteni în PNL"

Răzvan Dumitrescu a întrebat: Bun, dar nu-i același lucru și dacă intră Mircea Geoană cu Marcel Ciolacu în Turul II? Adică nu decontează și la parlamentarele de peste o săptămână pentru că a lor președinte nu a intrat în Turul II?

Mircea Geoană: E posibil să fie diferit. Este o uriașă diferență între cineva care a avut întotdeauna o relație constructivă cu PNL-ul (cu Crin Antonescu sunt și acum prieten, am mulți prieteni în PNL!) În 2009 am avut oameni în PNL care au muncit pentru mine, au tras pentru mine, îi consider ca prieteni și aliații mei naturali și cred că, dacă intru eu în Turul II, o variantă care n-ar fi rea pentru PNL e să mă susțină pe mine. Și atunci și partidul ar avea un scor mult mai bun la parlamentare.

"Spuneți-ne nume! Cine ar fi aliații dvs. naturali?" a fost curiozitatea Roxanei Neagu, redactor-șef DC News.

"Vă spun de cei cu care am lucrat în perioada respectivă. Extrem de apropiați atunci mi-au fost Crin Antonescu, Eduard Hellvig (care cred că era secretar-general pe atunci în PNL)... mai mulți lideri liberali au fost foarte ok în campania mea, și de-asta le sunt recunoscător.

N-am o preferință pentru un partid sau pentru altul, dar am o preferință pentru oameni competenți și oameni care arată loialitate în momente importante. Pentru mine e important cine a fost pe bune alături de mine și este la fel de important să țin minte cine nu a fost pe bune alături de mine" a dezvăluit Mircea Geoană.

Emisiunea integrală, aici:

