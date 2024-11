Cum se apără tatăl condamnat cu executare după ce și-a manipulat fiul minor: Patru ani, zi de zi, i-a spus că mama lui nu-l iubește

Bărbatul a fost condamnat la închisoare cu executare pentru că şi-a manipulat psihologic propriul fiu ca să îl întoarcă împotriva mamei. Copilul a trăit un infern timp de patru ani, spun anchetatorii. Afectată este şi mama, poliţist de profesie. Ea a câștigat custodia, dar nu s-a putut apropia de băiatul ei.

Mijloc de răzbunare. Asta ar fi fost băiatul său, o armă în mâna tatălui, împotriva fostei soții. Dar, această armă firavă a ajuns să fie greu marcată de propriul tată, conform psihologilor. Fostul polițist local și-a manipulat constant propriul fiu. L-a convins că mama lui îi face rău și să stea departe de ea.

Astăzi, el consideră că ceea ce a făcut nu e rău tratament: ”Alienarea parentală, chiar dacă este o formă de abuz, nu pune în primejdie gravă dezvoltarea morală a minorului, conform definiţiei infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, care spune foarte specific: punerea în primejdie gravă a minorului prin tratamente sau măsuri de orice fel”, spune tatăl condamnat, conform Observator.

Zi de zi, patru ani, copilului i s-a spus că mama nu-l iubește

Specialiștii care au monitorizat copilul afirmă că tatăl a pus în pericol grav dezvoltarea intelectuală și morală a fiului său.

"Este un copil normal, care a obţinut şi permisul de conducere la vârsta de 16 ani împliniţi. Socializează zilnic, care corespondează şi conversează de câte ori simte el nevoia cu mama lui, nu i-am interzis niciodată acest lucru", spune Valeriu-Marius Rece.

Se pare că patru ani, în fiecare zi, bărbatul i-a spus fiului său că mama lui nu-l iubește. Pentru abuzul la care și-a supus copilul a fost condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare. În fața instanței, a contat și că bărbatul, în 2021, a fost condamnat pentru violență în familie, la 6 luni de închisoare. Mai are și un dosar pentru hărțuire. În ambele, victimă-i este fosta soție.

Decizia magistraţilor nu este definitivă, iar bărbatul spune că are de gând s-o atace. Legea alienării parentale a intrat în vigoare în luna mai, anul acesta. România este prima ţară din Europa şi a doua din lume care recunoaşte şi are o lege clară în ceea ce priveşte alienarea parentală.

