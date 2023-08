„De zi cu zi putem face sport, masaj de două ori pe săptămână și trebuie să avem o dietă personalizată, strict pentru celulită. Sunt multe diete strict pentru acest lucru. Acestea se bazează mai mult pe legume, au un echilibru cantitativ, legume, proteină. Trebuie să consumăm un anumit număr de proteine, dar și să ne hidratăm mult, pentru a scăpa de celulită. În general, se calculează 1,5 g de proteină înmulțit cu kilogramele pe care le avem, așa aflăm aportul de proteine pe care trebuie să le consumăm zilnic.

Efectele se văd în 30 sau 45 de zile, dar recomand să se facă și masaj. Putem scăpa de celulită, dar ea diferă de la persoană la persoană, în funcție de multe aspecte. Ușor, ușor, putem scăpa. Trebuie să consumăm și colagen, vitamina D3, vitamina B. Cu siguranța vom ajunge la rezultatul mult dorit.

Avem voie să consumăm pâine în dietă, fără gluten sau integrală, două felii pe zi și cu siguranță slăbim. Putem să mai mâncăm paste integrale, cartofi fierți, orez integral, chiar și orez sălbatic.

Mulți au intoleranță la gluten și de aceea când consumă carbohidrați, se umflă, dar asta nu e ceva greșit, așa simt ei corpul. Acesta e rolul carbohidratului să te umfle, dar are proprietățile lui bune, benefice pentru organism”, a spus Alexander Florescu, instructor de fitness, în emisiunea „Pastila de Frumusețe”.

Alexander Florescu a vorbit și despre câteva trucuri minune care ajută în lupta cu kilogramele în plus. Apa caldă cu lămâie, ceaiul de chimen sau oțelul de mere folosit în salate contribuie la arderea grăsimilor.

„Este indicat să bem apă călduță cu lămâie pe stomacul gol, înainte de a lua micul dejun. Și la prânz este indicat să bem o sticluță cu apă cu lămâie.

Este foarte, foarte bun în procesul de slăbire ceaiul de chimen. Este un ceai termogenic, care ajută la arderea grăsimii. Le-am spus asta și persoanelor cu care lucrez și a dat rezultat foarte bun.

Am mai auzit și de oțetul de mere folosit în salate, ajută foarte mult în procesul de slăbire, însă nu am pus accentul pe el. Am pus accentul pe ceaiul de chimen și pe ceaiul alb, pe care îl putem consuma înainte de fiecare antrenament. Ne ajută mult la arderea grăsimilor.

Ceaiul de chimen trebuie să îl consumăm pe stomacul gol, în loc de apa cu lămâie. Semințele de chimen le luăm, le punem într-un ibric și le lăsăm să se prăjească 30 de secunde, apoi facem ceaiul, neîndulcit. Pentru unele persoane gustul nu este unul foarte bun, pentru altele, da”, a adăugat Alexander Florescu, instructor de fitness, în emisiunea „Pastila de Frumusețe”.

