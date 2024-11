Cum explică deputatul Huțucă de la PNL votul din primul tur al alegerilor prezidențiale: Am primit rezultatul ca o lecție

Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a vorbit despre eșecul înregistrat în primul tur al alegerilor prezidențiale.



„Cum a primit PNL Constanța rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost Nicolae Ciucă un candidat slab?”, a fost întrebat deputatul.



„Am primit rezultatul ca o lecție din partea constănțenilor și din partea tuturor românilor pentru că vedeți, rezultatele în Constanța nu sunt cu mult diferite de rezultatele din toată țara. Un vot de sancționare a sistemului pe care românii l-au identificat ca fiind în zona partidelor mari, de guvernare inclusiv pe fondul unor frustrări mari acumulate în mandatele prezidențiale. Toate aceste frustrări s-au cumulat într-un coș neașteptat în zona care apasă pe sensibilitățile multor oameni. O manipulare de masă care produce efecte periculoase în întreaga societate”, a explicat Huțucă.

Așteptările electoratului

„De ce nu ați reușit să capitalizați pe succesul de la locale. Unde ați pierdut voturile?”, a mai fost întrebat Huțucă.



„Sunt tipuri de alegeri diferite. Primarii au mobilizat comunitățile, dar comunitățile au avut altă opțiune decât cea la care ne așteptam noi. Temele prezidențiale s-au restrâns, candidații nu s-au suprapus peste așteptările electoratului și rezultatul este acest vot de sancționare pe care PNL și l-a asumat rapid. Dar nu trebuie să ne oprim aici, pentru că aceste voturi se pot întoarce către proiecte. Raționamentul este simplu și îl explic în doi pași. Un vot pentru PNL înseamnă o guvernare bună, cu Ilie Bolojan premier. O guvernare bună înseamnă proiecte pentru comunitățile constănțene. Continuăm ce am început și am făcut bine. În zona aceasta trebuie punctat și sunt sigur că românii pot transforma un vot de blam într-un vot util pentru ei în primul rând”, a răspuns deputatul.

Rețetă pentru campanie

O altă întrebare pe care deputatul Huțucă a primit-o de la ziarul Cuget Liber a fost: ”Ce își reproșează PNL Constanța în urma campaniei de până acum? Ce trebuia să faceți mai bine sau să nu faceți deloc?”.



„Am aplicat o rețetă care a funcționat în trecut, fără să realizăm că lucrurile s-au schimbat. Deși guvernarea a avut efecte bune, proiecte, stabilitate, creștere economică, siguranță energetică, cerința principală a electoratului a fost una de schimbare. Am explicat de ce candidatul nostru și echipa liberală este mai legitimă și mai bună decât PSD și Marcel Ciolacu, dar timpul a fost prea scurt. Nu a înțeles nimeni de ce am rămas la guvernare și de ce nu am rupt această coaliție din timp. Mesajele noastre de responsabilitate nu au fost credibile și rezultatul este cel pe care îl vedem”, a spus Huțucă.

