Cum a reacționat presa în cazul „profesorului în fustă“. Propunere inedită: Haideți să ne întoarcem cu toții la uniforme

Reacția Universității din București. Reacția presei



Val Vâlcu a vorbit despre o reacție [n.n., A.D., "întârziată"], care a produs consecințe în lanț: "Reacția purtătorului de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, apare la solicitarea presei mult după ce circulau și erau luate de bune aceste imagini. Probabil că a verificat, dar presa nu a făcut acest gest înainte să pună în circulație povestea".

Această reacție ar fi trebuit să apară înainte de a lua de bune aceste imagini. Acum vorbesc doar de modul în care a reacționat presa. Gândiți-vă ca am văzut fotografii, am văzut filme cu dinozauri care mănâncă oameni. [N.n., Filmul în cauză, "Jurassic Park"], a fost făcut de Spielberg în 1993. Astăzi "a murit" încă un președinte american. Cineva a postat pe X (fostul Twitter) și a preluat presa de peste ocean pe nemestecate", a subliniat jurnalistul.

"Dar hai să dăm deoparte aceste lucruri. Acum, odată ce este confirmată autenticitatea imaginii, poate că este un experiment social. De ce nu? Pune în evidență modul în care se mobilizează, se activează rețelele, care este cursul societății. În al doilea rând, dacă este un statement, o declarație și este un gest public [n.n., lect. univ. dr. Andrei Nae], a apărut în această vestimentație privată, însă gestul nu a fost urmat de o declarație.

În egală măsură, dacă ar exista un regulament, cum au de exemplu corporațiile, multinaționalele, unde există un dress code, ar fi altceva. Acolo există un contract pe care îl semnezi când ești angajaț.

În 1990, societatea românească a respins uniformele. Exista o uniformă școlară, ajungea până la nivel universitar, dar ne-am eliberat cu toții de această convenție. A fost considerat un gest asimilat unei reforme a educației. În egală măsură ar trebui să aibă un dress code și studenții", a mai spus Val Vâlcu.

"Atunci să ne întoarcem cu toții la uniforme, la numere matricole și tuns scurt la băieți"

Cosmin Dorobanțu, președinte al Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, subliniază că: "Am auzit cuvintele astea, gen, toleranță, de câțiva ani de zile. Ok, suntem un popor tolerant. E bine să fim toleranți. Dar și toleranța asta are și ea o limită. Domnul profesor sau doamna profesoară, după caz (că nu știu încă ce este), este plătit din bani publici. Atâta timp cât ești plătit din bani publici, statul român trebuie să-ți imprime un anumit comportament. Normal că avem dress code, avem uniformă. Se cheamă uniformă la noi.

Eu dacă astăzi, la dumneavoastră în emisiune, acum, mă cred Napoleon, șeful meu, de la ANP, mă trimite la Bălăceanca (...). Haideți să ne gândim, când suntem toleranți, care este limita toleranței, sunt plătiți din bani publici oamenii respectivi (...). Dar tu, când vii la tine la serviciu, un serviciu plătit din bani publici, ești un exemplu pentru profesori, pentru oamenii pe care tu îi înveți, pentru tinerii pe care tu îi înveți (...). Haide să spunem ce își dorește societatea, cum vrem să ne educăm copiii, în ce direcție să o luăm (...)".

Val Vâlcu precizează că nu a întâlnit până acum minori în universități [n.n., A.D., în cazul în care "pervertirea/educația copiilor" ar fi fost subiectul discuției]: "În universități, în general, în majoritatea cazurilor, există studenți de peste 18 ani. Eu n-am întâlnit în niciun caz să fie minori la universitate. Deci, poate e curios pentru domnul Dorobanțu, având în vedere că lucrează la o pușcărie, dar universitatea oferă libertate de opinie, de exprimare.

Și nu cred că ar trebui să ne-ntoarcem, la universitate, la uniformă. Dacă se impune un dress code, acesta trebuie să vizeze în mod egal și pe elevi, și pe profesori. Nu cred că vrem să ne-ntoarcem la epoca în care erau măsurate fustele, să fie o palmă peste genunchi, în care erau luați de Miliție băieții de pe stradă și tunși dacă aveau două degete de păr mai lungi la spate".

Ce spune Codul de Etică și Deontologie al Universității din București?

Ștefan Etveș, realizator "Drumurile noastre", l-a întrebat pe jurnalistul Val Vâlcu: "Domnule Vâlcu, sunteți profesor. Aș vrea doar să vă întreb ce pretenții mai aveți dumneavoastră ca profesor de la elevi, de la studenți în acest caz?"

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat, în mod ironic și prin argumente reductio ad absurdum, ce ar însemna să ne întoarcem la uniforme: "Codul etic este foarte clar. Sunt reacții, dacă e o ținută indecentă, dacă sunt expuse zone care n-ar trebui expuse, dacă venea în pantaloni scurți profesorul respectiv nu cred că era nicio problemă.

Haideți să mergem pe acest raționament, să spunem câți centimetri trebuie să fie fusta, cum să fie manșeta la pantalon, haina să fie de culoare închisă sau deschisă. Să ne întoarcem la uniforme, la tuns băieții și la codițe la fete. Să avem număr matricol și batistă în buzunar și toți să fie controlați la intrare", a conchis acesta.

