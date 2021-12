Cum a început drama căilor ferate, în anii '90. Dumitru Costin, scenă în biroul președintelui FPS: "Îmi iau ăştia gâtul. Când se va afla, iese poporul în stradă"

"Am şansa să împărtăşesc cu dumneavoastră experienţe personale pe care le-am trăit în ultimii 30 de ani şi care vor da răspuns multora dintre întrebările încă nerostite sau unor afirmaţi care au fost făcute, până acum, de diverşi intervenienţi. O să încep să vă prezint drama căilor ferate din România, în istoria sa recentă.

Începutul anilor '90 mă găseşte implicat într-o echipă multidisciplinară care făcea analize anuale de competitivitate ale economiei romanești care erau prezentate la Forumul Economic de la Davos. Ca orice analiză SWOT respectabilă, puncte tari, puncte slabe. Ştiți care era primul punct în lista de puncte tari ale economiei românești? Infrastructura de cale ferată. Lungimea reţelei, ramificaţii, calitate - pe primul loc. Principalul avantaj competitiv al economiei româneşti.

1993-1994 - Îl conving, la vremea respectivă, pe preşedintele Fondului Proprietăţii de Stat (FPS), domnul Emil Dima, să introducă contracte de management la firmele cu capital de stat. Introduce, prin Hotărâre de Guvern, experimental, pentru un an, contracte de management. După aplicarea timp de un an a acestui contract, mă cheamă speriat în biroul său şi spune: "Din păcate, nu pot să respect ceea ce am semnat deja cu directorii de firme cu capital de stat. Uite cine e primul, aici, ca performanță. Ar trebui ca, pe lângă lefurile pe care le-a luat, să îi dau şi un bonus financiar de sfârşit de an pentru că a avut o activitate economică performantă, a plătit taxe şi impozite, a plătit salariile la timp, şi-a plătit furnizorii".

"Îmi iau ăştia gâtul. Iese poporul în stradă"

Constantin Stroe de la Dacia - Dumnezeu să îl odihnească - trebuia să primească cash sau sub formă de acţiuni sau în format mixt echivalentul a 200.000 de dolari. Acesta era bonusul său financiar pentru performanță într-un an. Zice: "Îţi dai seama? Îmi iau ăştia gâtul. Avem cinci ani de când am ieşit din comunism şi, când vor afla că un manager de firmă cu capital de stat ia atâţia bani, sigur iese poporul în stradă". Nu respectă acea prevedere, anulează Hotărârea de Guvern, anulează toate contractele. Este momentul în care se deschide "sportul naţional" numit "devalizarea companiilor cu capital de stat". Evident, întreaga clasă politică miroase oportunitatea şi, din acel moment, tot ceea ce mişcă în zona executivă a companiilor cu capital de stat devine o miză pentru clasa politică. Începe operațiunea de căpușare a tuturor firmelor cu capital de stat", a povestit Dumitru Costin, în cadrul dezbaterii "Anul european al căilor ferate în România: este nevoie de un Pact Național pe Transporturi Feroviare?", organizată de DCMedia Group.

Invitații la dezbatere

PRIMA PARTE

În dezbaterea, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, începută la ora 11:00, se va discuta de situația căilor ferate din România, de unde am pornit acum 30 de ani, unde suntem în prezent și unde vrem să fim în 2030, alături de:

Sorin GRINDEANU, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Gábor SÁNDOR, Secretar de Stat, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Ioan PINTEA, Director General Compania Națională de Căi Ferate CFR SA

Iordan VINTILĂ, Director General Autoritatea Feroviara Română (AFER)

Ștefan Adrian ROȘEANU, Președinte Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Adrian VLAICU, Şef Oficiul Marketing şi Comunicare Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

Grigore MARE, Președinte FNFMCV

Dumitru COSTIN, Președinte Blocul Național Sindical

Viorel ISTRATE, Secretar General FNFMCV

Lucian ȘOVA, PSD, fost Ministru al Transporturilor

PARTEA A DOUA

Discuțiile continuă cu a doua parte de dezbaterii, de la ora 12:15, când vor fi abordate următoare puncte: conectarea strategiilor naționale la strategiile europene, cum putem beneficia de ajutorul Bruxelles-ului, oportunități în PNRR, necesarul de finanțare și identificarea surselor de finanțare, soluțiile mediului privat.

În final invitații vor răspunde la cea mai importantă întrebare a dezbaterii: ”Este nevoie de un pact național pe transporturile feroviare?”.

În cea de-a doua parte a dezbaterii, vor lua cuvântul:

