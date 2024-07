Cum a fost parada LGBTQIA+ în Spania comparativ cu țara noastră. Româncă: „Am plâns când am văzut așa ceva!” video

De ce? Pentru că le este teamă că vor fi scuipați sau bătuți doar pentru că iubesc diferit în sensul de cum am crescut noi - cu iubirea dintre o femeie și un bărbat. Chiar colegul nostru Tudor Polojan, deși pe la 11-12 ani a conștientizat că este gay, abia după vreo 13 ani a mers la un marș LGBTQIA+. 2024 a fost prima dată când a mers la un astfel de eveniment.

„Chiar dacă fac parte din comunitatea LGBT, nu am fost niciodată prezent la marșul Bucharest Pride. O să recunosc: Nu am mers de frică, m-am temut mereu de incidentele care se pot petrece știind cum reacționează unii oameni. Pe parcursul celor două ore am trăit emoții unice, nu m-am simțit niciodată atât de liber, atât de fericit și atât de mândru. Sunt mândru că fac parte din această comunitate și că avem alături de noi aliați cu ajutorul cărora vom avea, cât mai curând, parteneriat civil pentru persoanele de același sex. România vrea acest lucru, cei 27.000 de oameni au arătat și vor arăta în continuare că, indiferent de cine este la putere, vom obține parteneriatul civil”, spunea Tudor Polojan într-un editorial pe DC News.

Și în afară de frica de a fi scuipați, ce se mai întâmplă, de obicei, după Bucharest Pride? Simplu: La terminarea paradei, Gigi Becali, însoțit de preoți, vine și dă cu apă sfințită. Să curețe de păcate bulevardele Bucureștiului.

Pentru că am tot scris despre comunitatea LGBTQIA+, zilele trecute, o cititoare DC News mi-a trimis să văd cum este în Barcelona o astfel de paradă. În Spania nu îi este frică nimănui de scuipați pentru că lumea își vede de treaba ei. Nu stă nimeni să scuipe, să dea cu aghiasmă și cu busuioc. Pe 20 iulie a fost o manifestare de bucurie la Barcelona.

„Am plâns când i-am văzut pe oamenii aceia!”, mi-a zis cititoarea DC News.

Am întrebat-o de ce ai plânge la așa ceva.

„Am plâns de bucurie! Am plâns pentru fericirea lor! Am văzut oameni de toate vârstele membri ai comunității. Am văzut oameni vârstnici, oameni tineri, oameni în scaun cu rotile, toți se bucurau. Nu era ca în România. N-are nicio legătură cu marșul din București. Acolo este... cum să zic... o adevărată petrecere, o adevărată revărsare de bucurie. Toată lumea se bucură, cântă, dansează. Am plâns pentru că acolo se poate să fii liber, să iubești cum simți și pe cine vrei, iar în România, acești oameni se tem și să participe la un marș, d-apăi să se țină de mână pe stradă! Noi stăteam de o parte, doar îi priveam și îi aplaudam. Nu, nu sunt parte din comunitate, dar pot să accept că fiecare are dreptul să iubească pe cine vrea”, ne-a zis cititoarea DC News.

Barcelona a fost cel mai vizitat oraș, pe data de 20 iulie 2024, de comunitatea LGBTQIA+

Au fost tot felul de activități, concerte și petreceri pentru a celebra dragostea și diversitatea. Și, bineînțeles, s-a organizat o mare manifestație pentru a revendica drepturile celor din comunitate.

VEZI ȘI: Am încercat să evit subiectul profesorului Andrei Nae, ca probabil fiecare persoană queer obosită de atacurile moraliștilor, dar e ceva de adăugat: Voi pleca din România

În cadrul acestui eveniment, activista LGBTQIA+ și feminista Maria Giralt, a vorbit despre faptul că o femeie trans a fost agresată și a vorbit despre necesitatea introducerii educației sexuale, ca „nevoie urgentă”, în școli. În declarațiile făcute presei, Maria Giralt a considerat că, atunci când se va preda educația sexuală și de gen în școli, „poate cei mai tineri vor fi capabili să-i educe pe adulți pentru a pune capăt delictelor contra LGBTQIA+”. Peste 120.000 de persoane au participat la marș.

Iată cum este parada „gay” în Barcelona! Vi se pare că există vreo asemănare cu România?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News