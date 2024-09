Dinu Zamfirescu, membru CNSAS, a fost unul dintre românii care au reușit să fie extrași din țară, după ce a făcut zeci de solicitări în care preciza că dorește să plece din România. El a explicat, în cadrul emisiunii #Rezist de la DC News, cum a fost scos, în schimbul unei sume de bani, cu ajutorul unei rețele ce avea legături cu Securitatea și cu Miliția.

„Câte solicitări ați făcut ca să plecați din țară?“, a întrebat jurnalista Oana Stănciulescu.

„26 de solicitări, în anii ’60. Ca motiv, aveam o soră vitregă în străinătate, în Franța, la Paris, care se căsătorise acolo. Am cerut să merg în vizită, dar nu mi s-a dat voie“, a mărturisit Dinu Zamfirescu.

„Cum a fost episodul cu stabilirea unui preț pentru capul dumneavoastră?“, a întrebat Oana Stănciulescu.

„Nu mai știu, fiindcă nu prea am fost eu implicat. Cumnatul meu de la Paris a găsit această rețea a unui domn, despre cam am aflat ulterior că era originar din Satu Mare, era un mic industriaș prin Anglia, și avea o rețea prin care cumpăra oameni din România“, a spus Dinu Zamfirescu.

„Bineînțeles că rețeaua era cu Securitatea și cu Miliția“, a completat jurnalista.

„Cumnatul meu, printr-o întâmplare, cunoscând pe soția lui Radu Câmpeanu, care se afla la Paris - și Câmpeanu și fiul său au fost cumpărați prin aceeași rețea - a fost pus în legătură cu acest domn din Satu Mare.

Mie îmi scriau cumnatul meu, sora mea, dar nu am aflat despre această acțiune. Mi s-a spus să fac o nouă cerere. Am mers la Miliție și le-am spus că mi s-a zis să fac o nouă cerere. Milițianul a început să râdă și mi-a dat imediat formularele. Le-am completat și după vreo 3 luni a venit aprobarea plecării din țară.

Am fost chemat la secția pașapoarte și mi s-a zis că pot pleca: Dumneata pleci să-ți întregești familia, dar lași o familie aici, soția și copilul! Nu se poate! Nu putem s-ți dăm drumul!

Am vorbit cu cumnatul meu și m-am întors a doua zi la secția pașapoarte și le-am zis că e decisă și soția mea să plecăm împreună. Mi-a dat formularele și pentru ea, și pentru copil. Le-am completat și peste vreo 3 luni am primit pașapoartele. Am primit un telefon de la cumnatul meu care mi-a zis: Plecați imediat! Lăsați orice și plecați imediat! S-au mai cerut niște bani și ei nu mai aveau bani. Am lăsat totul vraiște și am plecat împreună cu familia și cu pisica“, a conchis Dinu Zamfirescu, la emisiunea #Rezist.

