Ce s-a întâmplat, de fapt, la manifestația anticomunistă din 8 noiembrie 1945. Dinu Zamfirescu, detalii mai puțin știute

La evenimentul pro-monarhist din centrul Bucureștiului a participat și Dinu Zamfirescu - cel care avea să devină unul dintre fruntașii liberali după evenimentele din decembrie 1989 - care la vremea aceea avea doar 16 ani. El a povestit, în cadrul unui interviu exclusiv la DC News, cum a trăit momentele premergătoare evenimentului din Piața Palatului, dar și cum a fost arestat și reținut aproximativ o lună pentru că a luat parte le eveniment.

„Am fost arestat de cinci ori. De fiecare dată nu am stat mult, am avut mult noroc. Prima arestare a fost la vârsta de 16 ani, când eram în clasa a VII-a. Era ziua de 8 noiembrie 1945, Ziua Regelui.

Începuseră să fie tot felul de luări de poziție din partea comuniștilor, iar pentru noi, Regele Mihai era un fel de idol. Era tânăr și era un om care era destul de dezinvolt, fără fițe, ne impresiona că oprea la STOP-uri etc.

Situația era destul de încordată în România, pentru că rușii doreau neapărat să impună un sistem pro-sovietic și doreau să-l impună imediat. Încă mai existau partidele principale din opoziție, PNL și PNȚ, dar și Partidul Social Democrat Independent“, a mărturisit Dinu Zamfirescu.

Cum a reușit Dinu Zamfirescu să intre în Piața Palatului

„Pe 8 noiembrie intrasem în discuții cu niște colegi de liceu: „Domn'le, ce facem?“ / „Păi, mergem la manifestație, că e 8 noiembrie!“. Am avut ca punct de întâlnire biserica luterană, care era nu departe de Palatul Regal. Manifestația a avut loc în Piața Palatului, la statuia Regelui Carol 1.

Eram liceeni, băieți și fete, iar toate străzile care aveau acces în strada Palatului erau închise cu cordoane militare, cu mitralierele, cu consemnul să se tragă dacă se încearcă să se treacă peste aceste bariere. Noi eram în fața unei bariere, unde era un sublocotenent care nu ne-a lăsat să mergem către Piața Palatului încolonați. Tot el ne-a sugerat însă să luăm câte o fată de braț și să pară că mergem către Piața Palatului la plimbare. Așa am și făcut!

Fiecare cu câte o fată am intrat în Piața Palatului, ne-am așezat chiar lângă statuie, iar la un moment dat au început să se strige lozinca principala „Regele și Patria“. Mai erau lozinci, precum „Libertate și Dreptate“ sau „Anglia și America“. Stăteam noi acolo, strigam lozinci și dinspre Athénée Palace a venit o coloană de camioane care avansau către piață. Au venit până lângă statuie, unde era foarte multă lume, și au început să se învârtă în jurul statuii din ce în ce mai strâns până am ajuns să ne urcăm pe soclul statuii.

La un moment dat, un coleg, Ionel Tănăsescu, a țâșnit de acolo în momentul în care unul dintre camioane nu mai putea avansa. Atunci am mers cu încă niște persoane și pur și simplu am răsturnat camionul. Acesta era plin cu muncitori cu insigna CGM, sindicatul comunist de atunci. I-au dat foc camionului, după care a venit un al doilea camion. Atunci s-au concentrat și forțele de Poliție, dar și Siguranța, care era în spatele polițiștilor“, a spus Dinu Zamfirescu.

Arestarea și detenția

„La un moment dat, un tip foarte solid m-a luat pe sus și m-a pus în rândurile lor, cu consemnul să fiu dus la Prefectură. Cred că am fost aproximativ 150 de persoane duse în subsolul Prefecturii, unde am stat până la ora 4 dimineața, a doua zi. Atunci am fost îmbarcați în niște autobuze fără scaune și eram înghesuiți cam 70 în fiecare mașină.

Polițiștii prezenți cu noi aveau consemnul că dacă cineva încearcă să fugă, toți vor fi împușcați. Ne-au dus la cazarma Pandurilor a diviziei Tudor Vladimirescu, acea divizie sovietizată. Eram circa 300 de oameni acolo și am stat 3-4 zile. A 4-a zi a venit o delegație a justiției militare, care a început să facă o triere, iar în cadrul acestei trieri, am fost cam 50-60 opriți. Eu am fost dus la Penitenciarul Jilava, unde am fost pus în niște camere curate. Eram cam 7-8 într-o astfel de cameră. Am stat o lună acolo fără niciun fel de anchetă, fără nimic, după care ni s-a dat drumul“, a mai povestit Dinu Zamfirescu.

