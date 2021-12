În Israel, cel care a dat startul campaniei de vaccinare anti-COVID a fost chiar premierul de atunci, Benjamin Netanyahu. Herman Berkovits, medicul și prietenul său, a dezvăluit la interviurile DC News ce s-a întâmplat înainte de acest moment.

Dr. Herman Berkovits a povestit că, într-o dimineață, a fost contactat de Benjamin Netanyahu, care se ducea la aeroport pentru a primi primele doze de vaccin de la Pfizer. "Noi aproape în fiecare zi vorbim și de multe ori chiar de două, trei ori.", a spus Berkovits.

Fostul premier Netanyahu l-a întrebat pe dr. Herman Berkovits dacă poate face vaccinul. Își dorea să fie el primul om vaccinat din Israel, pentru a da un exemplu cetățenilor.

"Vă dați seama, totul depindea de mine, de cele 10 secunde; să dau un răspuns - dacă premierul israelian face sau nu vaccin. I-am spus *Ești un om sănătos. Poți să faci acest vaccin.*

"Asta s-a întâmplat când Netanyahu a hotărât să fie primul om din Israel care se vaccinează"

A ajuns la aeroport în 20 de minute și într-o mare festivitate s-au primit câteva sute sau mii de doze de vaccin. Asta a fost în culise, când el a hotărât să fie primul om din Israel care să primească acest vaccin.", a povestit dr. Berkovits la DC News TV.

Herman Berkovits, medicul și prietenul lui Benjamin Netanyahu, a precizat apoi că, în următoarele zile, a făcut "totul felul de examinări medicale". "Eu știam că e bine, urmăream tot timpul starea lui medicală. Toate examinările au fost bune.", a adăugat dr. Berkovits.

După acest moment, Netanyahu s-a hotărât ca pe 19 decembrie 2020 să dea "undă verde" campaniei de vaccinare. Cu o zi înainte, l-a sunat pe dr. Herman Berkovits ca să stabilească niște detalii.

"Eu n-am știut că o să fiu primul care o să facă (n.red. să administreze) acest vaccin pentru că de obicei nu mă bag în treburile politice. (...) Am plecat pe 19 decembrie cu un microbuz spre spital. Pentru mine a fost o mare surpriză. N-am crezut că va fi așa, totul mediatizat.

Am ajuns acolo cu el, am băut o cafea, am vorbit și deodată, într-un loc cu toată media. Erau sute de televiziuni. Eu n-am știut treaba asta, am avut puține emoții deși în viața mea, așa, nu mi-e teamă să fac un vaccin! Am făcut mii și mii.", a spus dr. Herman Berkovits.

"Eram emoționați. Eu, primul om care administrează vaccinul, iar el, primul om care primește vaccinul"

Netanyahu devient le premier Israélien à recevoir le vaccin contre le coronavirus - https://t.co/9eEY6S8e1H pic.twitter.com/c61AdjSWks — Le1 ???? (@le1info) December 19, 2020

"M-a întrebat dacă mă simt bine, dacă sunt ok. Eu i-am zis că *Da, dar cum te simți tu?* *Și la mine e ok.* Dar așa în șoaptă, în ebraică ne vorbeam. Vă dați seama, și el era emoționat, dar și eu.

Eu eram primul om în lume care administrează acest vaccin, iar el era primul om din lume care primește vaccinul.", a mai povestit dr. Berkovits.

După momentul vaccinării, au așteptat să vadă dacă sunt reacții adverse. Totul a decurs fără probleme, Benjamin Netanyahu nu a avut reacții adverse, iar campania de vaccinare din Israel s-a dovedit a fi un succes.