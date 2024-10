Cum a ajuns Ruth Lavi în Israel: Am plecat din România fără să știu de ce plec. Am început de la zero, a fost greu

Ruth Lavi a fost invitată la o ediție specială a emisiunii "Mozaika" unde a povestit cum a ajuns în Israel, într-un moment al vieții când nu cunoștea pe nimeni în acea țară și nu avea nici toate resursele pentru a-și putea asigura un trai fără lipsuri și fără piedici.

"Am plecat din România când aveam 19 ani fără să știu de ce plec. Toată lumea pleca spre Israel. N-am cunoscut absolut nimic din ceea ce înseamnă Israelul, dar toată lumea pleca și mi-era teamă că vom fi cei care vor stinge lumina celor care au trăit ca evrei în România. Am ajuns în Israel fără cunoștințe, fără limbă, cu multe peripeții înainte de plecare și am luat totul de la început. N-am uitat unde m-am născut și am rămas în legătură cu acei prieteni din grădiniță, din școală și din facultate.

Am început de la zero. Era greu. Țara era și ea o țară tânără în care a trebuit să ne dăm aportul și să fim ca și ceilalți care s-au născut acolo. Nu a fost ușor. Cei care luptă pe front împreună sunt mai prieteni decât cei care vin din afară. Să fii român în Israel la acea vreme nu era foarte simplu din cauză că erau diferite concepții cum că unii sunt mai buni decât alții iar alții sunt mai puțin importanți decât ceilalți, dar ne-am hotărât că vom arăta tuturor că cei veniți din România și-au adus aportul și continuă să facă asta la ceea ce înseamnă Israel, la ceea ce înseamnă democrație, la ceea ce înseamnă iubire de țară.

Eu nu m-am rușinat niciodată, am spus cu mare mândrie că sunt din România. Copiii noștri vorbesc limba română, nepoții mei vorbesc și ei pe jumătate pentru că la căsătoriile mixte e mai greu. Vreau să arăt că românii din Israel au știut să se poarte, să conducă, să fie lideri, cu toate că nu s-au băgat în politică prea mult, dar în ceea ce privește cultura, sportul, știința - sunt mari realizări ale românilor în Israel. În Israel, România este țara pe care o reprezint și o fac cu mare dragoste" a mărturisit Ruth Lavi în platoul DC News.

După căderea regimului comunist din România în 1989, un număr semnificativ de români au emigrat în Israel, majoritatea fiind evrei de origine română. Estimările arată că, începând cu 1990, aproximativ 70.000 de evrei români au plecat în Israel, profitând de libertatea de mișcare câștigată după Revoluție.

Însă, procesul de emigrare a evreilor români către Israel nu a început după comunism, ci încă din perioada postbelică, în special în anii 1950-1960. În total, se estimează că între 1948 și 1989, aproximativ 300.000 de evrei din România au emigrat în Israel. După 1990, fenomenul a continuat, dar numărul emigranților a fost considerabil mai mic în comparație cu anii precedenți, dat fiind că populația evreiască din România era deja redusă.

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News