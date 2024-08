Cu decizia instanței în mână, Ștefan Ignat a depus plângere pe numele unui ministru: ”Au făcut tot ce este posibil să nu fiu pus în funcție!”. Preferă să desființeze instituția

Un proiect de Hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Culturii sub conducerea Ralucăi Turcan, detaliază planul de comasare a instituțiilor, conform Ordonanței din anul trecut. Aceasta prevede desființarea instituțiilor care au mai puțin de 50 de angajați și reorganizarea acestora prin fuziune cu alte instituții.

Conform acestei Ordonanțe, Ministerul Culturii propune comasarea Operei Naționale București cu Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”. Astfel, cele două instituții vor fi desființate și vor fuziona într-o nouă entitate denumită „Opera Română” sau simplu „Opera”. Noua instituție va prelua și va extinde obiectivele actuale, adăugând activități care nu erau incluse anterior, precum organizarea de spectacole folclorice, proiecte de integrare a persoanelor cu dizabilități și formarea profesională a tinerilor și adulților.

Cine nu-l vrea pe Ștefan Ignat înapoi în fotoliul de director

S-ar putea crede că Ștefan Ignat deranjează pe cineva, din declarațiile acestuia. Fostul director al Operei Naționale și-a spus oful, în exclusivitate pentru DC News, vis-a-vis de faptul că, deși a câștigat procesul cu Ministerul Culturii, nu a fost reinstituit în funcție nici până la ora actuală, ba mai mult - s-a decis ca Opera să treacă printr-un proces de reorganizare masivă: comasarea cu Centrul Național de Artă "Tinerimea Română".

Potrivit lui Ignat, sunt încă multe semne de întrebare. Acesta spune că nu i s-a motivat nicicum refuzul, încă așteaptă clarificări și nu înțelege ce i se reproșează.

"Începând cu 1 iulie, când s-a dat hotărârea judecătorească, în mod normal trebuia să fiu pus în funcție a doua zi pentru că actualul director are stipulat în contractul de management și în caietul de sarcini, în ordinul ministrului de când a fost organizat concursul un paragraf în care scrie că i se termină contractul în momentul în care este pronunțată decizia civilă din dosar.

Doar eu emis ordinul, m-au declarat câștigător... De la 1 iulie trebuia să intre în vigoare! De la pronunțare! Pronunțarea a fost pe 1 iulie! Începând cu 1 iulie și până în momentul de față actualul director semnează documente pentru Opera Națională București, pentru că este lăsat de minister, când în mod normal nu trebuie să i se permită să facă asta.

În 30 de zile de la data pronunțării, Ministerul Culturii trebuia să mă pună manager la Opera Națională București. Nu au făcut-o nici până în ziua de astăzi. Le-am trimis mai multe sesizări, mai multe întrebări, am dat și telefon, le-am și scris pe mail... răspunsurile sunt evazive. Mi-au răspuns cu "Dom'le, o să...", "S-a format comisia pentru negocierea contractului cu dvs." - într-adevăr, am primit de la dânșii propunerea să se întrunească această comisie la un moment dat, numai că, între timp, Ministerul Culturii a postat pe site că Opera Națională București se desființează. Motivul? Nu vor să-mi dea mie contractul de management cu orice preț! Și prețul este ăsta pe care-l vedeți - aceste petiții care se fac, aceste discuții prin media... Federațiile sindicale sunt alături de mine. Dom'le, am câștigat un concurs și am o hotărâre judecătorească care trebuie pusă în aplicare! De ce n-a pus-o ministerul în cele 30 de zile? Nu știu. Pentru că nu s-a vrut" a precizat Ștefan Ignat.

Interese ascunse?

Fostul manager al ONB crede că la mijloc ar fi "unele interese meschine" ale actualului director. "Azi dimineață am depus plângere penală împotriva doamnei ministru pentru abuz în serviciu, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție - Legea 78/2000, nerespectarea hotărârilor judecătorești, neglijență în serviciu - pentru uzurparea funcției - deci nu se poate! Am cerut să fiu primit în audiență la dânsa, nu m-a primit. Pentru că dânsa (n.r. Raluca Turcan) știa foarte bine că nu mă va pune în funcție. Eu urmăresc calea legală pentru a-i aduce la cunoștință doamnei ministru că legea în această țară este mai presus decât orice interes meschin pe care-l au anumite grupuri din anturajul actualului director. Au făcut tot ce este posibil să nu fiu pus în funcție!

Dacă există lege în țara asta, haideți s-o și respectăm! Nu vrei? Atunci trebuie să ai dispoziție să dai niște răspunsuri. De ce nu vrea doamna ministru să mă pună în funcție? Nu are nimic cu mine, nu știu... nu ne cunoaștem și cu toate astea nu vrea să mă primească! Am avut un concurs, am câștigat procesul și trebuia să mă pună director la 1 iulie. Nu m-a pus? Am făcut demersurile legale să fiu pus în funcție. Eu am câștigat procesul în 28 iunie.

Opera a mai fost organizată o dată. Pe 1 iulie s-a dat hotărârea judecătorească și în 13 august iei hotărârea să se reorganizeze? Adică s-o desființeze și să facă altă Operă. De ce n-ai făcut-o în 28 iunie când am câștigat eu procesul? Pentru că e mai bine să desființezi, să înființezi, oamenii vor fi dați afară, nu știm pe cine mai angajează... posturile sunt în funcție de cât aprobă ministerul. Două instituții cu o valoare istorică importantă în această țară - de 100 de ani Opera, de 100 de ani Tinerimea Română... chiar să ne batem joc de aceste două instituții?

foto onb.ro

S-a mai întâmplat o dată. În 2013 s-a unit Opera cu Opereta. Un fiasco total! Nu știu ce s-a urmărit. Am fost director trei ani și știu ce s-a întâmplat. Nu se poate să ne batem joc așa din pix pentru că vine cineva și spune - Nu vrem să vină Ignat. Desființăm opera, o reînființăm și gata - am rezolvat problema cu Ignat! Cam asta este situația la acești domni. De ce le e frică? Le e frică de faptul că o să vin și o să le găsesc nereguli?

Eu niciodată n-o să dau oameni afară! Și-n 2017 când eu am venit director la Opera Națională nu am dat pe nimeni afară. Nu înțeleg de unde această ipoteză - că vine Ignat și ne dă afară. Exclus! Nu am eu nici rude angajate, nu am oameni acasă, tot ăia trebuie să muncească! Plus că n-am avut niciodată nimic împotriva celor care mai fac activități în afara Operei - să se ducă să cânte în altă parte, orchestra să aibă concerte în diverse locuri, pe la festivaluri, corul la fel, soliștii la fel, pentru că eu vin din rândul lor și știu cum e și ce bine e să mai ai un venit așa sporadic din cântări.

De unde au scos că eu vreau să-i dau afară? Niciodată! Nu văd de ce atâta teamă că vine Ignat înapoi și o să vă pună la muncă. Da, e adevărat, eu i-am pus și la muncă timp de trei ani de zile, am făcut și vreo 16 premiere față de două-trei câte s-au făcut acum (în ultimii trei ani) - efectiv am respectat oglinda Operei, am dezvoltat-o cu un repertoriu nemaipomenit..." sunt explicațiile date de Ștefan Ignat pentru publicația noastră.

