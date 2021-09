Cristian Popescu Piedone: Regele Fotbal i s-a închinat Regelui nostru şi Casei Regale

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a mulţumit participanţilor la "cel mai mare eveniment sportiv dedicat copiilor născuţi între 2011 şi 2014". Evenimentul s-a desfăşurat sub patronajul Casei Regale a României.

"Regele “Fotbal” i s-a închinat Regelui nostru și Casei Regale a României, deopotrivă!

A fost frumos și ne-am distrat!

Am jucat fotbal, și-am închegat prietenii.

Am organizat cel mai mare eveniment sportiv dedicat copiilor născuți între 2011 și 2014! Și au fost mulți! 105 echipe, din toată țara, și 2100 de copii s-au alăturat proiectului nostru de... “voie bună”.

Am avut campioni la final! Așa-i în sport, așa-i în fotbal!

Dar, cum TOȚI COPIII PREZENȚI au făcut SPORT, înseamnă ca n-a pierdut NIMENI!

Pentru amintirea acestei MINUNATE COMPETIȚII, fiecare copil prezent pe terenurile de fotbal din Complexul Sportiv GHENCEA a primit medalie și diplomă, deopotrivă!

Fiecare echipă participantă a primit câte cinci mingi! Identice cu cele folosite la Campionatul European de Fotbal!

LE MULȚUMIM TUTUROR CELOR CARE AU FĂCUT ACEST EVENIMENT POSIBIL. Mulțumesc, CSA STEAUA BUCUREȘTI! Aveți un TEMPLU MINUNAT!

ACS INIȚIAL BUCURESTI ESTE CÂȘTIGĂTOAREA CUPEI REGELUI LA FOTBAL 2021. CAMPIONILOR, AVEȚI RESPECTUL LUI PIEDONE!

A fost frumos!

VĂ MULȚUMESC, DRAGILOR!

Ne revedem anul viitor, la cea de-a doua ediție!

Cu respect, dragoste și prețuire pentru Casa Regală a României și pentru toți copiii țării,

Cristian Popescu Piedone,

Primarul SECTORULUI 5", a scris acesta pe Facebook.

Icoană găsită nearsă de Piedone într-un apartament incendiat

Edilul de la Sectorul 5 a spus că a găsit o icoană nearsă într-un apartament unde s-a produs un incendiu.

”Daca privesc înapoi... n-a fost o vara rea! Ne-a ajutat sa facem lucruri bune, pe aici, prin 5, pe acasa! Dar am intrat in septembrie tot cu visuri mari! Printre ele, toate, avem grija ca familiile din blocul incendiat, nu demult, sa-și recapete viețile obișnuite! Reparam, zugrăvim, înlocuim ce trebuie! Punem gresie, faianța, parchet, ferestre, uși! Am fost pe șantier! Nu mai avem peșteri!!! Nu mai avem funingine! Zic ca vom demonta schelele, curând!

Apropos: In apartamentul in care am găsit icoana nearsa... a scăpat și-o poza din Afganistan. O poza cu proprietarul si ai săi foști camarazi din Delta Force! Dumnezeu este MARE!", a anunţat acesta pe 11 septembrie.