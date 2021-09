Cristian Popescu-Piedone: Dumnezeu e mare! În apartamentul în care am găsit o icoană nearsă, a scăpat și o poză

Edilul de la Sectorul 5 a spus că a găsit o icoană nearsă într-un apartament unde s-a produs un incendiu.

”Daca privesc înapoi... n-a fost o vara rea! Ne-a ajutat sa facem lucruri bune, pe aici, prin 5, pe acasa! Dar am intrat in septembrie tot cu visuri mari! Printre ele, toate, avem grija ca familiile din blocul incendiat, nu demult, sa-și recapete viețile obișnuite! Reparam, zugrăvim, înlocuim ce trebuie! Punem gresie, faianța, parchet, ferestre, uși! Am fost pe șantier! Nu mai avem peșteri!!! Nu mai avem funingine! Zic ca vom demonta schelele, curând!

Apropos: In apartamentul in care am găsit icoana nearsa... a scăpat și-o poza din Afganistan. O poza cu proprietarul si ai săi foști camarazi din Delta Force! Dumnezeu este MARE!

La blocul din colț, pe Petre Ispirescu, unde m-am cocoțat, deseori, pe schele... treaba-i cam gata! Nu mai avem schele! Ne-am onorat promisiunea! Le multumesc constructorilor ca și-au făcut treaba!

În zona Crizantemelor... Uhuhu... am cam butonat stația! Știu ca acolo n a intrat picior de angajat al primăriei... de la Revoluție încoace! După rugina gardurilor și-a coșurilor de gunoi mi-am dat seama! Si... după MAIDAN! Că pe Crizantemelor a fost MAIDAN! JUNGLĂ! CASA LUI TARZAN!

Dar am alungat sălbăticia cu un proiect civilizat! Nu mai este șerpărie acolo! Facem frumos, pentru o viață frumoasa, la oraș! Ca in zona Crizantemelor, acasa la Tarzan, a fost Bucuresti doar in acte! In curând, însă, Crizantemelor va fi model pentru Bucuresti!Va fi o casă bună și pentru persoanele cu handicap locomotor! Pentru că intr-o familie... așa trebuie sa fie: Civilizație și respect! Mai avem destule de făcut, oameni buni!

Știu... Dar dacă va vrea bunul Dumnezeu... le vom face împreună! Până una, alta... să fiți sănătoși! Cu respect, primarul Piedone!”, a transmis primarul Cristian Popescu-Piedone.